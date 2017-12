Na Slovensku sa rozbiehajú projekty na ochranu pred IT kriminalitou

Najčastejšími obeťami trestných činov páchaných cez informačné technológie sú deti. Podľa výskumu v susednej Českej republike až 91 percent detí poskytne svoju e-mailovú adresu neznámej osobe, 79 percent udá svoje telefónne číslo, 72 percent fotografiu a

12. feb 2008 o 20:12 TASR

Bratislava 12. februára (TASR) - takmer polovica poskytne adresu domov. Na šírenie osvety a prevencie má slúžiť v nasledujúcich rokoch na Slovensku niekoľko projektov.

"Hoci kampaň sa len rozbieha, máme už aj konkrétne prípady detí, ktorým sa niekto vyhrážal, či ich vydieral cez mobil, alebo ich šikanoval," uviedla dnes v rámci Európskeho dňa bezpečnejšieho internetu odborná garantka Linky pomoci UNICEF 0800 500 500 Katarína Trlicová.

Za najdôležitejšie pri prevencii pokladá zdôrazňovať, aby deti na internete, Skype či rôznych zoznamovacích stránkach neudávali príliš veľa svojich identifikačných znakov, a keď sa s ním chce niekto stretnúť, aby dieťa povedalo, že príde aj s kamarátkou či bratom. Okrem bezplatnej anonymnej linky však UNICEF ponúka pomoc pre deti, mládež i dospelých aj interaktívne cez stránku www.pomoc.sk alebo e-mailom na adrese potrebujem@pomoc.sk.

Pomôcť finančne i odborne sa snaží aj Ministerstvo vnútra SR, a to prostredníctvom projektu Zodpovedne.sk. Podľa jeho hovorcu Erika Tomáša projekt beží v Európskej únii už dva roky, Slovensko sa do neho zapojilo v polovici minulého roka a počas dvojročného trvania má rozbehnúť prevenciu a osvetu najmä v oblasti pedofílie, pornografie, šikanovania, rasizmu, xenofóbie, násilia, stretnutí s neznámou osobou, poskytovania osobných údajov a internetových podvodov.

"Ministerstvo vnútra pripravuje aj tzv. Linku Stop-line, ktorá bude slúžiť na to, že ak niekto zachytí neželanú stránku, prípadne neželaný internetový jav, nahlási to a polícia sa už o to postará," doplnil Tomáš.

Ochranu pred neželanými informáciami ponúkajú už aj niektorí mobilní operátori, reklamnú kampaň v súvislosti s bezpečným využívaním informačných technológií deťmi spustil koncom roka Orange, dnes sa na ochranu detí a mládeže zameriava aj Telefonica O2 Slovakia. „Ak pri kúpe mobilného telefónu rodič nahlási, že ho kupuje dieťaťu, tak automaticky mobilný operátor dokáže zablokovať a filtrovať ďalší obsah, resp. zablokovať určité služby ad hoc,“ uviedol expert na bezpečnosť Peter Stopiak. Doplnil, že takto sa v zahraničí čoraz viac rodičov snaží eliminovať na svojich deťoch riziko šikany, trestných činov, obťažovania, pedofílie a pornografie.

Európsky deň bezpečného internetu, ktorým sa stal 12. február, zastrešuje Európska komisia a jeho cieľom je propagovať bezpečné a zodpovedné používanie internetu predovšetkým deťmi a mladými ľuďmi.

