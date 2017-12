Projekt Zodpovedne.sk má pomôcť chrániť mladých

Projekt Zodpovedne.sk. dnes, na Európsky deň bezpečného internetu, spustili zástupcovia občianskeho združenia eSlovensko, Ministerstva vnútra SR a Slovenského výboru pre UNICEF. Projekt je zameraný na zodpovedné a bezpečné používanie internetu. Predstavil

12. feb 2008 o 15:28 SITA

BRATISLAVA 12. februára (SITA) - i ho na Gymnáziu Laca Novomeského v Bratislave.

Ministerstvo vnútra chce podľa hovorcu ministra Erika Tomáša zriadiť internetovú stránku stopline, na ktorú by mohli mladí nahlásiť podozrivé aktivity na internete. Slovenský výbor pre UNICEF dnes spustil linku Pomoc.sk. Na telefónne číslo 0800 500 500 budú môcť deti nahlásiť, ak sa dostanú pri používaní internetu do problémov. Na linke budú pripravení odpovedať odborníci non stop. Rovnako mladí budú môcť ohlásiť svoje problémy aj cez internetovú stránku www.pomoc.sk. Spoločnosť O2, ktorá je partnerom projektu, podľa jej experta na bezpečnosť Petra Stopiaka prispieva tiež k preventívnej ochrane detí. Pri zakúpení mobilu na žiadosť rodiča znemožní prístup detí na nebezpečné internetové stránky cez mobil.

Študenti gymnázia videli aj upútavku na novú reláciu Cookie.sk, ktorá sa bude raz do týždňa na STV 2 venovať životnému štýlu mladej generácie. Relácia umožní divákom zdokonaliť sa v internetových schopnostiach.

Európsky deň bezpečného internetu je zastrešený Európskou komisiou a má za cieľ propagovať bezpečné a zodpovedné používanie internetu užívateľmi, predovšetkým deťmi a mladými ľuďmi. Zároveň bojuje proti ilegálnemu obsahu internetu a ohrozeniam, akými sú napríklad elektronické šikanovanie, pedofília, zneužitie osobných údajov, pornografia či diskriminácia.