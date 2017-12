TÝŽDEŇ V SIETI - STĹPČEK MILOŠA ČERMÁKA Roboti

Tá žena mi povedala, že jej manžel je robot. „Prišla som na to vďaka vášmu článku!“ To ma vystrašilo. My novinári máme ambíciu meniť svet, ale zničiť niekomu manželstvo? Vysvetlila mi, že čítala môj článok o takzvaných chatbotoch. Ide o počítačové program

13. feb 2008 o 0:01 Miloš Čermák

y, s ktorými sa môžete baviť ako so živým človekom. Trik je v tom, že tieto programy majú „naučených“ pár trikov, ako neodpovedať na položené otázky priamo. Poviete napríklad „Bolí ma hlava“ a počítač odpovie: „Povedz mi o tom viac.“ Nejde v pravom slova zmysle o umelú inteligenciu, pretože počítač na vaše otázky odpovedá bez toho, aby im rozumel. „Keď som si ten váš článok prečítala, tak som si jeden taký program vyskúšala. A viete čo? Bolo to rovnaké, ako keď sa rozprávam s manželom.“ Úplne som videl jej muža, ako si v obývačke číta noviny, manželku počúva jedným uchom a s minimálnou duševnou energiou sa podľa vzoru chatbotov sem tam zapojí do konverzácie. Skvelý nápad! Povedal som, že dúfam, že sa nerozviedli. „Ale vôbec nie!,“ odpovedala. „Keď viete, ako chatboty fungujú, môžete vďaka nim vyzrieť. Napríklad včera mi muž odsúhlasil kúpu nového kabáta.“