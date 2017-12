Štát spí, doménoví špekulanti jasajú

Podvodníci a špekulanti s internetovými doménami majú na Slovensku zelenú. Príčinou je aj pasivita ministerstva financií, ktoré blokuje snahy o zlepšenie pravidiel registrácie domén.

13. feb 2008 o 0:00 Tomáš Ulej

Webový dizajnér Róbert Mindžák z Bratislavy na jeseň minulého roka nedopatrením nezaplatil za svoju internetovú doménu www.mindzak.sk a tá sa na niekoľko sekúnd ocitla bez majiteľa. Internetový robot doménového špekulanta ju ihneď obsadil a umiestnil na ňu vlastnú stránku s reklamou.

Mindžák sa už nemohol dostať k svojim e-mailom, ktoré využíva pri komunikácii so zákazníkmi. Tí na jeho webe našli len výzvu: „Ak máte záujem o kúpu tejto domény, napíšte nám.“

Obete obchodníkov

Róbert Mindžák je jednou zo tisícok obetí špekulantov, ktorí registrujú uvoľnené slovenské internetové domény. Denne na svoje meno prepíšu desiatky takýchto adries a čakajú, či sa k nim prihlásia nejakí záujemcovia.

Za tisícky držaných domén špekulanti nemusia prvých 14 dní správcovi slovenskej domény platiť. Tento čas im stačí na to, aby zistili, či pôvodní majitelia o doménu majú záujem. Ak áno, zaplatia za ňu ročný poplatok a vyjednávajú s pôvodným majiteľom o cene za jej „vrátenie“.

„Vychovávame ich ako deti“

Na Slovensku je špekuláciami najviac preslávená rimavskosobotská firma RuposTel. Spoločnosť v súčasnosti drží 630 domén, zaplatených je z nich iba 23. Denne registruje ďalšie.

Študent Ľudovít Scholtz je autorom automatizovaného systému, ktorý RuposTel využíva, k svojej činnosti sa viackrát priznal na webových stránkach. Denníku SME nechcel poskytnúť osobný ani telefonický rozhovor, pristal však na možnosť hovoriť cez internetový chat. „Našu činnosť považujem za legálnu. Treba si uvedomiť, že domény, ktoré exspirujú, treba považovať za vec, kde sa držiteľ vzdal nároku na vlastnícke práva,“ tvrdí Scholtz.

„Každá opustená doména má svoju hodnotu. My sa snažíme pre kvalitne domény túto hodnotu zužitkovať,“ dodáva. Za väčšinu domén pýta 2000 korún, lukratívnejšie vraj predáva aj drahšie. Štandardne stojí doména okolo sedemsto korún.

Je férové, keď špekulanti zneužívajú najmä tých, ktorí o doménu prišli omylom, alebo ju chceli len preregistrovať na inú firmu? Slovo férové je vágne, odpovedá Scholtz, a pýta sa: „Keď rodič potrestá dieťa, je trest pre to dieťa férový? Ako sa má dieťa naučiť správať?“

„Prečo držitelia domén nechajú exspirovať svoju doménu. To si ako nevšimli, že im doména nefunguje 43 dni? Ako potom robia svoj biznis?“ rozhorčuje sa špekulant Scholtz.

Chcú im zrušiť účet

Spoločnosť SK-NIC, ktorá spravuje slovenskú doménu, firmu v novembri 2007 požiadala, aby prestala rozpredávať exspirované domény, inak jej zruší registrátorskú zmluvu. „Odpísali nám siahodlhý e–mail, že oni nevedeli, že porušujú pravidlá a že im išlo iba o dobro komunity,“ povedal pre SME riaditeľ SK–NIC–u Patrik Krauspe.

Napriek prísľubu ukončiť činnosť firma v decembri opäť začala s doménami obchodovať. SK-NIC sa preto rozhodol využiť bod pravidiel, ktorý umožňuje zrušiť zmluvu s firmou, ktorá dlhodobo neplatí poplatky. Ide však o jeden jediný bod pravidiel a Krauspe priznáva, že pri takýchto pravidlách je postihovanie doménových obchodníkov náročné.

„Žiaľ, keby sme sa mali iba týmto jedným ustanovením riadiť a vypovedať registrátorské zmluvy, zrejme by to bolo dosť napadnuteľné zo strany súdov. Tlačíme však na našich právnikov, aby našli priestor, aby sme situáciu mohli takto riešiť,“ povedal.

Scholtz si myslí, že „tento bod vznikol pre to, aby SK-NIC mohol hocikomu zrušiť účet“. Čo firma urobí, ak jej SK-NIC činnosť zakáže, nepovedal. „Verím, že k tomu sa nedostaneme. Neporušujeme žiadnu zmluvu a je to výhodne tak pre nás, tak aj pre SK-NIC.“

Pravidlá sú slabé

Krauspe priznal, že súčasné pravidlá s existenciou podobných obchodníkov nerátali. Chcel by ich zmeniť – napríklad podľa českého systému, ktorý neumožňuje využívať domény bez toho, aby boli zaplatené. Registrátorom totiž strháva peniaze za prevádzku ihneď z kreditu, ktorý uňho musia povinne mať.

Podobnú zmenu v slovenských pravidlách by musela schváliť komisia, ktorú má vymenovať štát do marca 2007, ale nestalo sa. „Pripravujeme nový systém, no žiaľ, komisia, ktorá by ho schválila, nie je,“ konštatuje Krauspe.