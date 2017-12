O2: Deti treba chrániť pred škodlivým obsahom internetu (inzercia)

Mobilný operátor O2 sa angažuje za bezpečnejší internet

17. feb 2008 o 0:00

Riziká internetu

Škodlivý obsah šírený po internete ohrozuje najviac deti a mladých ľudí. Práve deti sú pri používaní mobilných technológií a internetu často vystavované riziku. Nevhodné obrazové, zvukové alebo textové materiály môžu ohroziť ich mravný a psychický vývoj. Pritom mobilné technológie sú obľúbené najmä medzi mladou generáciou. Zároveň umožňujú rodičom, aby mohli byť v kontakte so svojimi deťmi aj vtedy, keď nie sú s nimi. Rodičia by však mali poznať aj riziká, ktoré so sebou mobily a internet prinášajú.

Bezpečnejší internet

Aj preto sa 12. február stal európskym Dňom bezpečnejšieho internetu. Na boj proti nevhodnému obsahu internetu vznikol na Slovensku projekt Zodpovedne.sk. Jeho cieľom je prinášať deťom aj ich rodičom informácie, poradenstvo a pomoc v konkrétnych situáciách. Projekt je iniciatívou Ministerstva vnútra SR a občianskeho združenia eSlovensko v spolupráci s organizáciou UNICEF. Hlavným partnerom tohto projektu sa stala Telefónica O2 Slovakia. Spoločnosť sa tým pripojila k celoeurópskej kampani skupiny Telefónica O2 Europe, zameranej na zvýšenie bezpečnosti detí pri používaní mobilných technológií. Okrem finančnej podpory samotného projektu bude Telefónica O2 Slovakia poskytovať svojim zákazníkom aktuálne informácie o existujúcich rizikách. Prostredníctvom internetových stránok spoločnosti môžu zákazníci O 2 zároveň priamo navštíviť hlavnú informačnú doménu projektu www.zodpovedne.sk, kontaktovať združenú linku Pomoc.sk na bezplatnom čísle 0800 500 500 alebo zaslaním e-mailu.

Európsky rozmer

Projekt Zodpovedne.sk je rovnako ako podobné projekty v ostatných členských štátoch Európskej únie zameraný na ochranu detí pred škodlivým obsahom šíreným cez internet. Čoraz častejšie sú však nevhodné materiály šírené aj prostredníctvom mobilných telefónov. Projekt je súčasťou celoeurópskej iniciatívy, ktorú zastrešuje Európska komisia v rámci komunitárneho programu Safer Internet Plus.