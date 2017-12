Zaujímavé linky na tento týždeň - kuchárske recepty

21. apr 2001 o 0:42 (msp)



eľkonočné sviatky sa ešte len skončili a už sme tu s ponukou internetových stránok plných receptov. Netreba sa báť, že priberiete, veď v dnešnej dobe sú v móde recepty nenáročné na prípravu a s malým množstvom kalórií. Každá dobrá kuchárka má vo svojej kuchyni nejednu kuchársku knihu, no ak má doma počítač s pripojením na internet, je to akoby mala niekoľko desiatok tisíc a viac kuchárskych kníh na jednom mieste. Nemusí sa orientovať len na domáce recepty, môže navštíviť stránky rôznych medzinárodných internetových kuchárskych kníh a vyskúšať jedlá rôznych kuchýň. Nateraz zostaneme pri slovenských a čekých kuchárskych knihách vytvorených na internete.

Asi najviac prepracovaná je stránka na adrese www.gurmania.sk . Obsahuje viacero zaujímavých rubrík, ktoré sa týkajú jedla a pitia. Pod titulkom Varím, varíš, varíme nájdete úvod do varenia, ktorý je vhodný pre začiatočníkov a okrem neho tu nájdete spôsoby prípravy pokrmov, informácie o tom, čo má obsahovať kuchárska výbava a samotné recepty. V ďalších rubrikách nájdete všetko o káve, pive a víne. Posedieť si môžete vo virtuálnom bare, kde nájdete aj metodické pokyny pre barmanov, nealko, alko nápoje, miešané nápoje.

Čo iné než recepty nájdete na www.recepty.sk. Sú prakticky rozdelené do kategórií podľa základnej suroviny, ktorú chceme spracovať. Nájdete tu anketu a môžete prispieť aj vlastným receptom. Niektoré recepty majú zvýraznenú dobu pečenia alebo varenia a obsahujú naviac aj informáciu o kalóriách. Podobne je koncipovaná aj webkuchárka na www.webkucharka.sk , no obsahuje aj fórum, kde si môžete predávať skúsenosti s inými ľuďmi, ktorí radi varia, jednoducho zvŕtajú sa v kuchyni alebo len labužnícky vychutnávajú to, čo si objednajú, resp. im doma niekto naloží na tanier. Do tohto fóra môžete pridať informácie o svoje prvej kuchárskej skúsenosti, najobľúbenejších receptoch, reštauráciách, môžete sa tu podeliť o dojmy z delenej stravy, vegetariánskej stravy a pod.

Na adrese www.receptar.sk nenájdete hneď vyobrazené recepty, no jednoduchým vyhľadávacím zariadením si nájdete pokrmovú skupinu, o ktorú máte záujem a rýchlo sa zjavia recepty. Je pravda, že sa tu nenachádza mnoho receptov. Viac z receptov je na www.dobruchut.sk . Vyhľadáte si ich rovnakým systémom ako pri predchádzajúcej adrese. Táto stránka má v úmysle rozbehnúť viacej zaujímavých rubrík, no nie je isté kedy tomu tak bude.

Českú a inú zahraničnú kuchyňu je treba hľadať za adresou www.veruska.cz/recepty . Presne 805 receptov je v tejto kuchárke, kde sú jednotlivé recepty zoradené podľa druhu pokrmov. Zo zahraničných kulinárskych špecialít na tejto stránke nájdete predovšetkým talianske a arabské. Pre milovníkov vôní vychádzajúcich z kuchyne je určená rubrika bylinky, kde si nájdu tú pravú bylinu, vhodnú na pre daný pokrm.

Ak sa neviete rozhodnúť, čo si uvariť, je tu adresa www.recepty.cz a v nej rubrika Menu dňa. Napríklad na sobotu je odporúčaná Jemná rybacia polievka a smažené chobotnice s varenými zemiakmi. Na nedeľu je pripravené toto menu: Brazílska polievka, bravčové mäso v mlieku a domáce široké rezance.

Na http://recepty.webpark.cz sa nachádza akási databáza iných zaujímavých stránok s kuchárskou tematikou. Za adresou www.centrumzdravia.sk/ed/0/do/lifestyle jedlo sa skrýva Centrum zdravia. Po kliknutí na rubriku Životný štýl sa vám objaví podrubrika strava a výživa, na ktorej nájdete informácie o dôležitých vitamínoch pre ľudské telo a informácie o tom, v ktorých druhoch ovocia a zeleniny sa nachádza najviac daného vitamínu.

Dobré jedlo sa zvykne zapiť niečím tiež dobrým, ak nie výnimočným. 428 receptov na prípravu studených nealkoholických a alkoholických nápojov, miešaných nápojov, teplých a teplých miešaných nápojov nájdete na www.geocities.com/NapaValley/Vineyard/2832/index.html . Je tu aj stránka venovaná radám pri akej teplote treba podávať studené nápoje.