Sony Ericsson predstavil sedem nových modelov

Sony Ericsson predstavil v Barcelone na Mobile World Congresse niekoľko noviniek. Medzi nimi aj svoju novú vlajkovú loď Xperia X1.

12. feb 2008 o 8:10 Ivan Kahanec

Spoločnosť Sony Ericsson predstavila v Barcelone na výstave Mobile World Congress sedem nových modelov, ktoré patria do vyššej kategórie. Špičkou je model Xperia X1, ktorý nasledovali modely W980i, Z770i, G700i a G900i, C702i a C902i.

Xperia X1

Tento model bude v tomto roku vážnym konkurentom iPhonu, keďže sa dá predpokladať, že bol inšpirovaný práve týmto mobilom z dielne Apple.

Parametre:

Rozmery: 110 x 53 x 16,7 mm

Hmotnosť: 145 gramov

Displej: dotykový, 3 palce, 800 x 480 pixelov, 262-tisíc farieb

Pamäť: vnútorná do 400 MB, podpora microSD

Konektivita: HSDPA, HSUPA, Bluetooth, Wi-Fi, USB

Operačný systém: Microsoft Windows Mobile

Fotoaparát: 3,2 megapixelu, automatické ostrenie, blesk

Multimédia: hudobný prehrávač, video prehrá vač, aGPS

Kancelária: podpora Exchange, Microsoft Office Mobile, Outlook Mobile

W980i walkman

Po dlhšom čase sme sa v portfóliu hudobných telefónov Sony Ericssonu zo série walkman dočkali vyklápacieho modelu, véčka. Zaujímavá je vysoká kapacita pamäte a aj zabudovaný FM vysielač, ktorý sa hodí naríklad v aute.

Parametre:

Rozmery: 92 x 46 x 16,9 mm

Hmotnosť: 100 gramov

Displej: 2,2 palca, 240 x 320 pixelov, 262-tisíc farieb

Pamäť: 8 gigabajtov, nerozšíriteľná

Konektivita: HSDPA, Bluetooth, USB

Fotoaparát: 3,2 megapixelu

Multimédia: hudobný prehrávač walkman, FM vysielač, shake controll, SensMe, TrackID

Z770i

Model Z770i nepatrí k špičke a ponúka len bežné, pre rok 2008 už aj trochu podpriemerné funkcie a možnosti. Napríklad fotoaparát ponúka len dva megapixely.

Parametre:

Rozmery: 93 x 48 x 15,5 mm

Hmotnosť: 91 gramov

Displej: 2,2 palca, 240 x 320 pixelov, 262-tisíc farieb

Pamäť: 30 MB, rozšíriteľná kartami Memory Stick Micro M2

Konektivita: HSDPA, Bluetooth, USB

Fotoaparát: 2 megapixely

Multimédia: hudobný aj video prehrávač, TrackID, FM radio

G700i a G900i

Dvojica nových modelov radu G ponúka dotykový displej, operačný systém Symbian a G900i má navyše aj Wi-Fi a fotoparát s piatimi megapixelmi a automatickým ostrením.

Parametre G700i:

Rozmery: 106 x 49 x 13 mm

Hmotnosť: 99 gramov

Displej: dotykový, 2,4 palca, 240 x 320 pixelov, 262-tisíc farieb

Pamäť: 160 MB, rozšíriteľná kartami typu Memory Stick Micro M2

Konektivita: UMTS, Bluetooth, USB

Fotoaparát: 3,2 megapixelu, automatické ostrenie, blesk

Multimédia: hudobný a video prehrávač, TrackID, FM rádio, prehliadač aj editor dokumentov

Parametre G900i:

Rozmery: 106 x 49 x 13 mm

Hmotnosť: 99 gramov

Displej: dotykový, 2,4 palca, 240 x 320 pixelov, 262-tisíc farieb

Pamäť: 160 MB, rozšíriteľná kartami typu Memory Stick Micro M2

Konektivita: UMTS, Bluetooth, USB, Wi-Fi

Fotoaparát: 5 megapixelov, automatické ostrenie, dotykové ostrenie (Touch focus), blesk

Multimédia: hudobný a video prehrávač, TrackID, FM rádio, prehliadač aj editor dokumentov, prehliadač internetu Opera

C702i a C902i

Bez povšimnutia neostala ani séria fotomobilov a na výstave do nej pribudla dvojica modelov C702i a C902i. Kto by chcel kvalitný fotomobil do každého počasia, mal by sa pozrieť za modelo C702i, ktorý odolá dažďu, piesku a prachu.

Parametre C702i:

Rozmery: 106 x 48 x 15,5 mm

Hmotnosť: 105 gramov

Displej: 2,2 palca, 240 x 320 pixelov, 262-tisíc farieb

Pamäť: 150 MB, rozšíriteľná kartami typu Memory Stick Micro M2

Konektivita: HSDPA, Bluetooth, USB

Fotoaparát: 3,2 megapixelu, automatické ostrenie, blesk, Geo tagging (zaznamenávanie pozície do fotiek)

Multimédia: hudobný aj video prehrávač, TrackID, FM rádio, navigácia aGPS

Parametre C902i: