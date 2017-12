Zmluva o elektronickom mýte by mohla byť koncom apríla

Zmluva s prevádzkovateľom systému elektronického mýta pre vozidlá nad 3,5 tony na Slovensku by mohla byť podpísaná koncom apríla, prípadne v polovici mája.

11. feb 2008 o 17:11 SITA

BRATISLAVA 11. februára (SITA) - Na diskusnom fóre hn Club to v pondelok povedal minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny. Ako dodal, po predložení ponúk aktuálnymi piatimi uchádzačmi v polovici marca predpokladá približne mesačnú lehotu na ich hodnotenie, ukončenie tendra však bude závisieť aj od termínov prípadných revíznych postupov. Termín zavedenia mýta od 1. januára 2009 platí, pre prípad nejakých komplikácií však je pripravená na prvý kvartál aj možnosť "zjemneného režimu“ pri prevádzke systému mýta, povedal minister Vážny.

Súťaž na výber prevádzkovateľa mýtneho systému realizuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS), predpokladaná hodnota zákazky je 20 mld. Sk. NDS 17. januára tohto roku oficiálne odovzdala piatim z pôvodných ôsmich záujemcov súťažné podklady pre účasť v druhom kole súťaže. Súťažné podklady si prevzali slovensko-švajčiarske konzorcium vedené spoločnosťou Elektrovod Holding, a.s. Bratislava, ďalej skupina na čele s rakúskou firmou Kapsch TrafficCom AG, Viedeň, konzorcium Satways, ktoré vedie Slovak Telekom, a.s. Bratislava, ako aj skupina zložená z dvojice Ibertax, a.s. Bratislava a SanToll s.r.o. Bratislava (je za ňou francúzsky Sanef), a tiež skupina vedená talianskou diaľničnou spoločnosťou Autostrade per Í Italia S.p.A., Rím. V uvedených piatich medzinárodných združeniach je spolu 21 firiem z desiatich štátov vrátane Slovenska.

Po zavedení mýta budú spoplatneniu podliehať diaľnice a cesty v predpokladanej dĺžke okolo 2 400 kilometrov. NDS plánuje uzavrieť zmluvu s budúcim dodávateľom komplexnej služby elektronického výberu mýta na obdobie 14 rokov s možnosťou jej predĺženia o ďalších päť rokov. Vybraný prevádzkovateľ má dodať službu podľa systému DBFOT, čiže navrhni, postav, financuj, prevádzkuj/udržuj a preveď. Ako kritériá na vyhodnotenie ponúk NDS uviedla ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska celkovej ceny za predmet zákazky, efektívnosti výberu mýta a kritérium mýtnej transakcie.