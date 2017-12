UPC sa chce zúčastniť tendra na štvrtého operátora

Spoločnosť UPC Broadband Slovakia uvažuje o účasti v pripravovanom tendri na štvrtého mobilného operátora. Tender vyhlási regulátor niekedy začiatkom apríla.

11. feb 2008 o 15:02 SITA

BRATISLAVA 11. februára (SITA) - Spoločnosť UPC Broadband Slovakia, s.r.o. (UPC) uvažuje o účasti v pripravovanom tendri na štvrtého mobilného operátora. Uviedol to v pondelok na tlačovej besede pri príležitosti rebrandingu generálny riaditeľ spoločnosti Martin Maťašeje. Viac podrobností však neuviedol. Spoločnosť UPC po desiatich rokoch pôsobenia na trhu zmenila logo a tiež predstavila novú firemnú víziu. Ako ďalej dodal M. Maťašeje, rebranding pripravovala materská korporácia, takže celkové náklady nepozná, no na Slovensku tu sú rádovo milióny korún.

"Rebranding nie je len o zmene loga, predstavuje predovšetkým nový spôsob fungovania," uviedol M. Maťašeje. Podľa jeho slov spoločnosť chce do budúcnosti zbaviť zákazníkov obáv z komplikovanej modernej technológie prostredníctvom jednoduchých riešení. Ako ďalej dodal, ide napríklad o zjednodušenie internetových produktov, ktorých z pôvodných sedem ostali iba tri. Všetky tri programy sú dátovo neobmedzené a líšia sa najmä rýchlosťou. V súčasnosti je internet spoločnosti UPC prístupný v jedenástich mestách Slovenska. Celkovo je dostupný pre takmer 300 tis. domácností. V tomto roku by malo pribudnúť päť nových miest a to Michalovce, Spišská Nová Ves, Bardejov, Trenčín a Levice.

UPC plánuje aj zmeny v oblasti digitálnej televízie, ktorú zatiaľ poskytuje iba v Bratislave. Ako dodal M. Maťašeje, digitálnu televíziu plánuje spoločnosť poskytovať aj v ďalších mestách. Už v súčasnosti testujú nové technológie a produkty, ako napríklad možnosť nahrávania programov na pevný disk či distribúciu programov vo vysokom rozlíšení (HD). Momentálne UPC testuje dva HD programy a to National Geographic a Nonstop Kino.

UPC Broadband Slovakia, s.r.o., ktorá poskytuje služby televízie, širokopásmového internetu a telefonovania a od septembra minulého roku ponúka aj služby digitálnej káblovej televízie, je súčasťou spoločnosti Liberty Global, Inc. Firma sa tiež radí medzi triple play operátorov, keďže poskytuje služby televízie, internetu a telefonovania prostredníctvom jednej siete. Spoločnosť Liberty Global je vedúcou medzinárodným poskytovateľom káblových služieb ponúkajúcich televízne služby, hlasové služby a vysoko-rýchlostný prístup k internetu. Spoločnosť Liberty Global prevádzkuje širokopásmové komunikačné siete, ktorými obsluhuje približne 16 mil. zákazníkov v 17 krajinách najmä v Európe, a tiež v Japonsku, Čile a Austrálii.