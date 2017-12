Odborníci varujú pred vírusmi zneužívajúcimi Deň sv. Valentína

Dvoch nových počítačových červov, Nuwar.OL a Valentin.E, ktorí na svoje šírenie využívajú deň svätého Valentína, objavili laboratóriá PandaLabs spoločnosti Panda Security, ktoré sa zaoberajú detekciou a analýzou škodlivých kódov.

11. feb 2008 o 8:00 TASR

Bratislava 10. februára (TASR) -

"Každý rok sa objavujú nové vzorky škodlivých kódov, ktoré využívajú tento deň ako návnadu na zlákanie používateľov," uviedol technický riaditeľ PandaLabs Luis Corrons.

Prvým z červov je Nuwar.OL a do počítačov sa dostáva cez e-maily s názvami ako I Love You Soo Much a podobne. Text e-mailu obsahuje odkaz na webstránku, ktorá stiahne škodlivý kód do počítača. Stránka je jednoduchá a vyzerá ako romantická pohľadnica s veľkým ružovým srdcom. Červ po infikovaní počítača začne rozosielať veľké množstvo e-mailov na adresy, ktoré má používateľ v kontaktoch. Takto sa šíri ďalej a spôsobuje záťaž sieťam, čo spomaľuje prácu s počítačom.

Valentin.E, druhý odhalený červ, je podobný. Šíri sa tiež cez e-mailové správy s podobnými názvami a obsahuje prílohu. Ak ju používateľ otvorí, stiahne s ňou aj kópiu červa. Škodlivý kód sa nainštaluje do počítača s koncovkou .scr. Ak ju používateľ spustí, Valentin.E zobrazí nové pozadie na ploche, aby ho oklamal, no v skutočnosti v tej chvíli vytvára niekoľko svojich kópií do počítača. Tie následne rozosiela e-mailovými správami a infikuje ďalších používateľov.

V posledných rokoch zaznamenali PandaLabs niekoľko vzoriek škodlivých kódov, ktoré využívali valentínsky deň ako návnadu na šírenie a infikovanie používateľov. Užívateľom odporúčajú, aby neotvárali žiadne e-maily, ktoré pochádzajú z neznámeho zdroja, neklikali na žiadne odkazy v e-mailoch, aj keď pochádzajú zo zdanlivo spoľahlivého zdroja. Je lepšie ich napísať do nového okna prehliadača.

TASR o tom informovali zástupcovia spoločnosti Panda Security.