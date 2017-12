Slovenský internet: v megalománii nezaostávame

Ak na sídlisku funguje jeden kvalitný obchodný dom, do ktorého ľudia radi chodia, je na dobrom mieste a majiteľ sa netají slušným ziskom, objaví sa pravdepodobne čoskoro viacero ďalších podnikateľov, ktorí by mu z koláča tržieb radi niečo odkrojili. Tí in

3. jan 2001 o 22:50 Tomáš Bella

Písmo: A - | A + 0 teligentnejší sa pokúsia konkurovať hoci sieťou menších obchodov, ktoré budú bližšie k zákazníkom, alebo špecializovanými predajňami s tým, čo sa už do obchodného domu nevošlo. Medzi internetovými „podnikateľmi“ je však, ktovie prečo, rozšírený názor, že ak sa na tom istom sídlisku postaví tristo ďalších obchodných domov, ktoré budú navyše ponúkať o niečo horšie služby a vyššie ceny, všetky nové predajne dosiahnu minimálne rovnaký zisk, ako tá pôvodná. A tak nám už aj na Slovensku utešene vznikajú portály, ktoré do jedného ponúkajú katalóg webových stránok, spravodajstvo (všetky to isté - agentúrne), predpoveď počasia, e-mailovú schránku, vtip dňa, prehľad kurzov cudzích mien, zasielanie SMS správ či televízny program. Plagiátorstvo však nie je zďaleka najväčším hriechom nových veľkolepých internetových projektov - napokon ...

Problémy veľkých Každý odborník vie, že na internet nemožno automaticky prenášať zvyky papierovej žurnalistiky - napriek tomu Internetové noviny niekoľko mesiacov používajú nevhodnú papierovú stĺpcovú grafiku, úspešne ignorujú hypertextové odkazy a čitateľov odrádzajú mimoriadne pomalým načítavaním svojich stránok. Každému začiatočníkovi vytvárajúcemu webové stránky je jasné, že web by mal byť v rámci možností čo najmenší, pretože množstvo ľudí sa na internet pripája cez pomalé telefónne linky a bohaté stránky si jednoducho nebudú môcť pozrieť. Napriek tomu spustí Eurotel „virtuálne mesto“ Sity, ktoré je zamorené množstvom náročných animácií, z ktorých je však len veľmi ťažké pochopiť, čo vlastne „mesto“ okrem promptného zaznamenania vašich osobných údajov ponúka. Každý odborník vie, že najúčinnejšia reklama na internetové stránky je reklama vo forme internetových bannerov či iná propagácia priamo na internete. Napriek tomu majiteľ stránok ako auto.sk či mobil.sk vyhodí tisícky na prakticky zbytočnú billboardovú kampaň, pričom 80 % ľudí, ktorých kampaň zasiahne, vôbec nemá prístup na internet. Všetky prieskumy hovoria o tom, že surferi len veľmi neochotne poskytujú svoje osobné informácie a na stránkach sa registrujú len vtedy, keď im to skutočne prinesie nejakú užitočnú službu. Napriek tomu nás nový Wanadoo portál Globtelu vyzýva k registrácii aj kvôli prístupu k informáciám, ktoré vám iné portály bez problémov poskytujú bez registrácie. Všetky prieskumy hovoria, že na slovenskom internete sa pohybujú najmä mladí a vzdelaní ľudia, napriek tomu Markíza spustí „spravodajský“ a dokonca „portál“, ktorý pôsobí ako časopis pre teenagerov, prípadne pre ich „seriálovo“ orientované mamy. (Hoci táto stratégia sa môže ešte Markíze vyplatiť, keď sa začnú o niekoľko rokov na internet skutočne masovo pripájať jej diváci.)

Prečo nám to robia? Prečo veľké firmy neustále prichádzajú so zlými projektami? Príčinou bude zrejme samotná motivácia, ktorá ich ženie na internet. Tou je totiž skôr snaha „byť in“, teda jednoducho mať svoju webovú stránku, než skutočná predstava o tom, čo by mohli internetistom ponúknuť. (Kedy sa konečne objaví prvá webová stránka povedzme výrobcu odevov, na ktorej bude len nápis „Venujeme sa výrobe odevov a nie webových stránok“?) Internetový občasník www.sis.sk, ktorý pripravoval jeden človek popri svojom zamestnaní, bol oveľa úspešnejší, než gigantické Internetové noviny s množstvom redaktorov a silným finančným zázemím. Siskár totiž nefalšovane prezentoval názory zaujímavého človeka a zároveň ponúkal priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch. Internetové noviny naopak svojim sterilným štýlom a akoby odtrhnutím od internetovej komunity vzbudzovali skôr negatívne reakcie. Za megalomanskými servermi veľkých firiem je pritom v pozadí často možné čítať aj snahu napochytre pred koncom roka „upratať“ peniaze, ktoré sa vo veľkom napumpujú do webovej stránky. Kadiaľ von Úspech na internete už dnes nemožno dosiahnuť len kopírovaním osvedčených modelov - to sa podarilo napríklad Seznamu.cz i Zoznamu.sk, ktoré boli prvými miestnymi kópiami úspešného Yahoo, desiatky ich ďalších nasledovníkov však už musia o svoje prežitie tvrdo bojovať. Návod na vytvorenie úspešného internetového portálu je vlastne úplne jednoduchý - nesnažiť sa surferov prilákať k tuctovým službám veľkými rečami o „novom rozmere internetu“ či „portále, ktorý je o krok vpred“, ale skutočne im ponúknuť služby, o ktoré majú záujem. Od Globtelu ani Eurotelu nijaký surfista neočakáva, že budú na svojich stránkach ponúkať spravodajstvo alebo „virtuálne mesto“. Zato by určite každého potešila jednoduchá neobmedzená SMS brána, telefónny zoznam účastníkov danej siete či povedzme kalkulačka, pomocou ktorej by si mohol každý spočítať, ktorý program operátora bude pre neho pri určitých telefonických zvyklostiach najvýhodnejší. To by však bolo zrejme v rozpore s krátkozrakým, no úspešne uplatňovaným business-modelom „Money2Pocket@Fast“, ktorý velí neposkytovať zákazníkom zdarma nič, za čo sú inak ochotní dať peniaze.

Veľkopodnikatelia však zabúdajú na to, že úspešné internetové projekty nevyrastajú tam, kde sú peniaze, ale tam, kde sú nápady. Na neúspech je teda odsúdená väčšina projektov, ktoré vzniknú na zelenej lúke len z vôle ich financovateľa, ktorý si na prevádzku najme tím „profesionálov“. Naopak sa zväčša darí stránkam, ktoré vznikli na amatérskej báze a keď si ich užívatelia obľúbili, podarilo sa im získať investora, ktorý zabezpečil ďalší rozvoj. Tento vývoj však slovenský internet zrejme ešte len čaká.