Nokia 6555: štíhly elegán, ktorý sa na nič nehrá

Z RÝCHLIKA: Na trhu sa občas objaví mobilný telefón, ktorý je ťažko zaradiť. Nie je to ani hudobný, ani foto, ani pracovný mobil a ani vyslovene štýlový. Taká je aj Nokia 6555.

22. feb 2008 o 16:37 Ivan Kahanec

Z rýchlika: Na trhu sa občas objaví mobilný telefóny, ktorý je ťažko zaradiť. Nie je to ani hudobný, ani foto, ani pracovný mobil a ani vyslovene štýlový. Taká je aj Nokia 6555, ktorú sme testovali. Asi najbližšie má k štýlovému mobilu, ale za málo peňazí.

Dizajn a klávesnica

Práve dizajn Nokie 6555 je to, prečo tvrdíme, že sa tento telefón na nič nehrá. Telefón totiž ponúka pekný dizajn, no nesnaží sa zakrývať, že má celé telo z plastu. Dizajn telefónu sa však vydaril. Ide o vyklápací telefón, ktorý pôsobí najmä v otvorenom stave kompaktne. Zadná strana telefónu vytvára v otvorenom stave jednotnú líniu, ktorá je len jemne prerušená v mieste kĺbu. Rovnako tak z prednej strany je okrem vytŕčajúceho kĺbu línia telefónu neprerušená a kompaktná. Daňou za to je, že v zatvorenom stave je kĺb jasne viditeľný. Pri kĺbe sa nám páčilo, že je v ňom gumený prúžok, ktorý tlmí náraz pri otváraní telefónu.

VIDEO: Videoukážka elegána Nokie 6555

video //www.sme.sk/vp/3064/

Rozmery telefónu sú 99,6 x 44,3 x 19,6 milimetra v zatvorenom stave a jeho hmotnosť je 97 gramov. Testovaný telefón bol v decentnej čierno-striebornej farebnej kombinácii.

Na prednej strane telefónu v uzatvorenom stave je druhý vonkajší displej, reproduktor pre hlasitý odposluch a objektív fotoaparátu. Na ľavej bočnej strane je umiestnený microUSB konektor pre pripojenie k počítaču. Prednej časti je trojica tlačidiel. Dve z nich fungujú na ovládanie hlasitosti a zoomu fotoaparátu, pričom zohľadňujú, či je telefón zatvorený alebo otvorený. Teda hore je vždy zvyšovanie hlasitosti, respektíve približovanie obrazu a opačne. Tretie tlačidlo je spúšť fotoaparátu, týmto tlačidlom sa dá fotoaparát rýchlo spustiť aj keď je telefón zatvorený. Na pravej strane je dvojica konektorov - jeden pre nabíjačku a jeden 2,5 mm jack pre slúchadlá. Celú zadnú stranu telefónu tvorí kryt batérie. Kto by hľadal slot pre pamäťovú kartu, tak je umiestnený až pod batériou, čo nie je pre náročnejších používateľov veľmi praktické. Po otvorení telefónu je vidieť klávesnicu a displej s reproduktorom.

Ku klávesnici nemáme žiadne výhrady - jednotlivé klávesy sú dostatočne veľké, ich zdvih a tuhosť sú primerané. To znamená, že po stlačení klávesu používateľ zacíti, že ho stlačil. A opačne, nestalo sa nám, že by sme mali pocit, že sme kláves stlačili a telefón by to nezaregistroval.

Menu a operačný systém telefónu

Menu telefónu je typu Series40, čo znamená, že je operačný systém uzatvorený. Štandardom v S40 sa už stal aktívny desktop, ktorý umožňuje rýchly prístup k najčastejšie používaným funkciám a informáciám. Súčasti aktívneho desktopu si môže používateľ navoliť sám.

Hlavné menu telefónu je tvorené tradične maticou ikon, pričom je k dispozícii aj zoznam ikon a zobrazenie v tvare záložiek. Menu reagovalo dostatočne rýchlo. Ďalšie submenu sú vo forme zoznamu s ikonou na začiatku každého riadku.

Telefón má len štandardné funkcie, nemá prehliadač kancelárskych dokumentov ani PDF.

Multimédia

V telefóne nájde používateľ štandardný hudobný prehrávač, ktorý ale ponúka pomerne dosť možností. Základom je hudobná knižnica, ktorá zahŕňa aj videá. Knižnica triedi skladby podľa názvu, autora a žánru. Okrem toho sú k dispozícii zoznamy skladieb - najhranejšie, posledne prehrávané či posledne pridané. Používateľ si môže vytvárať aj vlastné playlisty. Pre vylepšenie zvuku je k dispozícii aj ekvalizér a rozšírenie sterea.

Telefón poslúži aj ako diktafón, jedna nahrávka môže trvať hodinu. Chýbalo nám FM rádio.

Fotoaparát v telefóne je podpriemerný a fotky je možné využiť len na posielanie medzi mobilmi alebo na odfotenie portrétu pre kontakt. Rozlíšenie snímača je totiž len 1,3 megapixelu, čo je už na súčasné pomery veľmi málo - maximálne rozlíšenie fotky je 1280 x 1024 pixelov. Fotoaparát poslúži aj ako kamera, rovnako ako v prípade fotiek sú však videá vhodné len na posielanie medzi mobilmi.

Dáta a pamäť

Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, Nokia 6555 podporuje siete tretej generácie 3G. Je však trochu na škodu, že nemá videokameru pre videohovory a tak môže volajúci odosielať len obraz pred sebou pomocou hlavnej kamery. 3G však umožňuje rýchlejšie prenosy dát, ako EDGE. A to až do rýchlosti 384 kilobitov za sekundu. Chýba Wi-Fi a dnes už zastaraný infraport. K dispozícii je však bluetooth vo verzii 2.0 s podporou A2DP pre prenos stereo zvuku.

Pamäť telefónu neoslní a je len 30 megabajtov. Bežný používateľ tohto modelu však zrejme nebude vyžadovať viac - fotoaparát má nízke rozlíšenie, nie je to typicky hudobný telefón a niekoľko java hier, melódií a pozadí sa do tejto pamäte bez problémov vojde. Komu by však táto kapacita nestačila, môže si ju rozšíriť microSD kartami. Slot pre ne je však nešťastne umiestnený pod batériou a teda musí byť telefón pri výmene karty vypnutý.

Batéria

V telefóne je štandardná batéria BL-5C typu Li-Ion s kapacitou 1020 mAh. Ešte stále je táto kapacita nadštandardom a prejaví sa aj na výdrži telefónu. Tá sa pohybuje na úrovni štyroch až štyri a pol dňa. Pri obmedzených multimediálnych funkciách sa dá táto výdrž očakávať pri bežnom aj aktívnejšom využívaní mobilu.

Celkové hodnotenie

Nokia 6555 je mobilný telefón, ktorý ponúka pekný, no nie luxusný dizajn. Funkciami splní očakávania bežného používateľa, ktorý ho bude využívať najmä na volanie a posielanie správ. Trochu nás sklamalo nízke rozlíšenie fotoaparátu, no nepovažujeme to v tomto prípade za katastrofu. Na posielanie fotiek medzi mobilmi toto rozlíšenie postačuje. Vhodné pre nenáročných používateľov, no nie pre tínedžerov, ktorí vyžadujú lepšie multimediálne funkcie.