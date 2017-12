Nokia 5310 XpressMusic: podarený hudobný mobil pre mladých

Nokia sa pustila do hudobných telefónov s veľkou vervou a snaží sa tak konkurovať "walkmanom" z dielne Sony Ericssonu. Nokia 5310 XpressMusic je silnou zbraňou.

19. feb 2008 o 10:44 Ivan Kahanec

Nokia sa pustila do hudobných telefónov s veľkou vervou a snaží sa tak konkurovať "walkmanom" z dielne Sony Ericssonu. Fínsky líder trhu tak vytvoril rad telefónov označovaných ako XpressMusic, ktoré sú prispôsobené na prehrávanie hudby - majú špeciálne klávesy na ovládanie prehrávača a 3,5 mm jack na pripojenie vlastných kvalitných slúchadiel. Nokia 5310 XpressMusic je presne telefón pre hudbychtivých tínedžerov.

Dizajn a klávesnica

Vzhľad Nokie 5310 XpressMusic do istej miery predčil aj funkcie ukryté vnútri. Dizajn telefónu ho predurčuje najmä do rúk tínedžerov alebo väčších detí. Povrch telefónu je, okrem klávesnice a displeja, matný. To zabezpečuje, že sa na povrchu nebudú robiť mastné odtlačky prstov. Na druhej strane, na kryte displeja sa odtlačky prstov robia a sú viditeľné. Okrem samotného vzhľadu zaujmú na telefóne aj jeho rozmery, a to najmä hrúbka 9,9 milimetra. Okrem toho je telefón pomerne úzky, 44,7 milimetra, ale je dlhý - 103,8 milimetra. Telefón váži len 71 gramov. Dizajn na nás pôsobil decentne a mlado zároveň. Červené časti okolo displeja, spolu s tlačidlami, sú hliníkové.

VIDEO: Videoukážka Nokie 5310 XpressMusic

video //www.sme.sk/vp/2988/

Na prednej strane telefónu je umiestnený displej a klávesnica. Vo vrchnej časti je slúchadlo a na ľavej strane vedľa displeja je trojica klávesov na ovládanie hudobného prehrávača. Na pravej bočnej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti reproduktora a pútko pre šnúrku na krk. Na opačnej strane je len konektor pre nabíjačku. Všetko ostatné je na hornej strane. Je tu tlačidlo na zapnutie a vypnutie prístroja, microUSB konektor pre pripojenie k počítaču a 3,5 mm jack pre pripojenie slúchadiel. To sa hodí najmä preto, že ide o hudobný telefón. Na zadnej strane je kryt batérie a objektív fotoaparátu. Kryt batérie zaberá väčšinu zadnej strany a odníma sa pomerne jednoducho, no zároveň dobre drží na svojom mieste. Pod krytom je okrem batérie a slotu na SIM kartu aj slot pre pamäťovú kartu microSD. Zaujímavosťou je, že slot pre SIM kartu, ktorý je vedľa batérie, má poistku - bez vybratia batérie SIM kartu nevyberiete. Na zadnej strane a pod krytom sú umiestnené aj hlasité reproduktory.

Aj napriek tomu, že ide o dizajnovo vydarený mobil, neutrpela tým klávesnica. Jednotlivé klávesy sú dostatočne veľké, majú primeraný zdvih aj tuhosť. Vďaka tomu, že sú klávesy mierne vypuklé, nie je problém ani s ich nahmatávaním. Páčilo sa nám, že Nokia nenatlačila ovládanie hudobného prehrávača k hlavným ovládacím prvkom, ale že sú vedľa displeja. Takto majú všetky klávesy dostatočnú veľkosť. Písanie správ je bezproblémové aj naslepo.

Displej

Displej telefón spĺňa súčasný štandard. Jeho uhlopriečka je dva palce, má rozlíšenie 240 x 320 pixelov a zobrazí 16 miliónov farieb. Farby zobrazuje dostatočne verne. Jeho čitateľnosť na priamom slnku je priemerná. Telefón má zabudovanú aj svetlocitlivú diódu, ktorá reguluje podsvietenie displeja.

Ovládanie

Ovládanie Nokie 5310 XpressMusic je rovnaké, ako pri iných modelov Nokie Series40. Hlavným ovládacím prvkom je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Okolo neho je dvojica kontextových kláves a dvojica kláves na prijatie a odmietnutie hovoru. Navyše oproti iným modelom sú k dispozícii ovládacie tlačidlá pre hudobný prehrávač.

Menu a operačný systém telefónu

Operačný systém Nokie 5310 XpressMusic je zo série Series40. Hlavné menu tvorí tradične matica ikon, pričom naraz sa na displeji zobrazuje 9 ikon. Ikony sú farebné a po príchode kurzora na niektorú z nich sa ikona animuje. Okrem matice sa môžu ikony zobrazovať v zozname a vo forme tabov. Ikony si môže používateľ usporiadať podľa svojej ľubovôle. Ďalšie submenu sú vo forme zoznamu s ikonou na začiatku každého riadku. Menu reagovalo veľmi rýchlo a celkovo na nás operačný systém pôsobil svižne.

V pohotovostnom režime môže mať používateľ zapnutý tzv. aktívny desktop. V rámci neho sa na displeji zobrazuje rad ikon pre prístup k vybraným funkciám, základné informácie z hudobného prehrávača a rádia, kalendár a poznámka.

Funkcie

Telefón ponúka štandardné funkcie pre svoju triedu. Nechýba mu budík, kalendár, zoznam úloh, poznámkový blok, kalkulačka, časovač, stopky či push-to-talk. V telefóne je aj diktafón, ktorý dokáže nahrávať hodinové záznamy. Pri nahrávaní telefonátu počuje človek na druhej strane linky pípnutie každých niekoľko sekúnd, takže tajné nahrávanie nie je možné. Chýba prehliadač kancelárskych dokumentov.

Telefónny adresár

Telefónny adresár pojme tisíc kontaktov a ku každému z nich možno priradiť rôzne informácie (viac telefónnych čísel, e-mail, video, adresu webstránky, zvonenie, názov firmy a podobne). Okrem mena, priezviska a telefónneho čísla treba ostatné pridávať cez menu. Vyhľadávanie funguje rovnako, ako pri iných modeloch Nokie. Po napísaní písmena sa zobrazí vyhľadávací box a je možné písať ďalšie znaky. Vyhľadávanie funguje ako filter, teda v zozname sa po zadaní reťazca znakov vypisujú len tie, ktoré vyhovujú.

Telefónny adresár možno synchronizovať s počítačom aj vzdialeným serverom.

Správy

Z Nokie 5310 XpressMusic možno posielať SMS aj MMS správy a e-maily. Editor nových správ funguje tak, že automaticky rozlišuje, či chce používateľ poslať SMS alebo MMS správu, teda okrem písania dlhého textu. Text dlhší ako 160 znakov sa rozdelí do viacerých SMS správ. Dá sa tomu vyhnúť prepnutím sa na režim MMS v menu. Pri písaní textu možno použiť prediktívny slovník T9, no treba počítať s tým, že používa znaky s diakritikou, čo značne redukuje maximálny počet znakov v jednej SMS správe.

Kto používa Gmail, môže si do telefónu stiahnuť java aplikáciu a nemusí využívať vstavaného e-mailového klienta.

Multimédia a Java

Hlavnou devízou 5310 XpressMusic je hudobný prehrávač a dodávaná dvojgigabajtová pamäťová karta. Tá pojme cca 500 skladieb v štandardnej kvalite, čo postačí bežnému používateľovi. Kto by chcel väčšiu kapacitu, môže si dokúpiť väčšiu pamäťovú kartu.

Prehrávač ponúka hudobnú knižnicu, do ktorej sú zahrnuté aj videá. Knižnica triedi skladby podľa názvu, interpreta, albumu a žánru. Okrem toho sú k dispozícii playlisty a zoznamy skladieb - posledne prijaté, posledne prehrávané, najhranejšie.

Počas prehrávania sa na displeji zobrazujú všetky základné informácie - názov skladby, albumu a interpreta, odohraný čas sklaby a celková jej dĺžka, mód prehrávania (náhodné, opakovanie) a obrázok albumu. Na vylepšenie zvuku je k dispozícii ekvalizér, ktorý ponúka päť predvolených nastavení a dve užívateľské nastavenia. Možno zosilovať a zoslabovať päť častí zvukového spektra.

Prehrávač dokáže prehrávať skladbu aj na pozadí, pričom sa názov sklaby a meno interpreta zobrazujú v rámci aktívneho desktopu. Veľmi sme si pochvaľovali 3,5 mm jack pre slúchadlá, ktorý považujeme za nutnosť pri hudobných telefónoch. Nutnosťou sú aj samostatné tlačidlá na ovládanie prehrávača, no tie boli zamknuté spolu s klávesnicou. To je problém, keďže používateľ nemôže prepnúť na ďalšiu skladbu jednoducho vo vrecku, ale musí telefón prv odblokovať a až potom môže prepnúť skladbu.

Ak by sa používateľovi zunovali skladby na pamäťovej karte, môže si pustiť rádio. To podporuje aj dátové služby RDS.

Kto sa chce s telefónom hrať, môže si zahrať vopred nahrané hry. Navyše si môže nahrávať ďalšie java aplikácie a hry. Prostredie je vo verzii MIDP 2.0.

Dáta a pamäť

Vnútorná pamäť telefónu nás mierne sklamala. Ide o hudobný telefón a očakávali by sme vnútornú kapacitu aspoň na úrovni 512 megabajtov. Pamäť na úrovni cca 30 megabajtov síce možno rozšíriť kartami typu microSD, no niektoré konkurenčné hudobné telefóny ponúkajú vyššiu vnútornú kapacitu a aj možnosť rozšíriť ju kartami. Navyše, ceny pamätí sú v súčasnosti veľmi nízke a teda by to cenu mobilu veľmi nedvihlo. V balení sa dodáva microSD karta s kapacitou 2 gigabajty, čo je pre bežného používateľa postačujúce.

Telefón ponúka viacero možností pripojenia, no chýba mu 3G/UMTS. To okliešťuje možnosť používateľov sťahovať si skladby priamo z webu do mobilu alebo počúvať on-line rádio či sledovať vysielanie televízie. K dispozícii je teda len EDGE a GPRS. Chýba aj Wi-Fi, no v tejto triede mobilov by sme Wi-Fi ani neočakávali.

Na pripojenie telefónu k počítaču a iným mobilným zariadeniam poslúži bluetooth aj USB kábel (konektor microUSB). Bluetooth podporuje prenos stereo zvuku, takže hudbu môžu používatelia počúvať aj cez bezdrôtové slúchadlá.

Fotoaparát

Je to už zrejme trend, že hudobné mobily nemajú kvalitný fotoaparát a opačne, že fotomobily nemajú prepracovaný hudobný prehrávač. Aj v tomto prípade to platí, keďže 5310 XpressMusic má len dvojmegapixelový fotoaparát bez automatického ostrenia a bez blesku. Chýba aj špecializované tlačidlo spúšte. Fotoaparát je navyše pomalý pri ukladaní aktuálnej fotografie. Fotoaparát dokáže nahrávať aj video.

Batéria

S telefónom je dodávaná batéria typu Li-Ion a má kapacitu 860 mAh. Táto kapacita je síce pre túto triedu telefónov postačujúca, no bolo by lepšie, ak by bola vyššia. Aj preto, že ide o hudobný telefón a teda používatelia očakávajú dlhú výdrž batérie pri počúvaní hudby. Pri bežnom používaní nám telefón vydržal zhruba tri až tri a pol dňa. Ak sme však počúvali cestou do a z práce hudbu, tento čas sa zhruba o tretinu skrátil. Pri posluchu sme používali bezdrôtové bluetooth slúchadlá - prenosy cez bluetooth taktiež zhltnú istú časť energie.

Celkové hodnotenie

Hneď prvý pohľad na Nokiu 5310 XpressMusic napovedá, že ide o hudobný mobil pre mladých. Dizajnovo sa teda tento model vydaril a je dobre zacielený. Trochu nám vadilo, že má telefón pomerne malú vnútornú pamäť a kto chce počúvať hudbu, musí ju rozšíriť pamäťovou kartou. Rovnako, ako pri iných hudobných modeloch za menej peňazí, aj 5310 XpressMusic má slabý fotoaparát. Predsa len sú dva megapixely bez automatického ostrenia už dnes zastarané. Pochvalu si zaslúži spracovanie telefónu, špecializované tlačidlá na ovládanie prehrávača a samotný prehrávač.