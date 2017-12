Škodí mobil zdraviu?

Zahraničné štúdie upozorňujú na riziko, že mobilné telefóny spôsobujú zdravotné ťažkosti. Slovenskí odborníci sa v praxi s podobnými prípadmi nestretli.

8. feb 2008 o 0:00 Alžbeta Slováková-Spáčilová, Alžbeta Slováková

Bolieva vás hlava a zle spávate? Podľa niektorých štúdií to môže byť pre mobil. Napríklad štvorica francúzskych vedcov (fyziológ, fyzik, biológ a bioelektromagnetik) vydala publikáciu, v ktorej tvrdí, že používanie mobilov vedie k nespavosti, depresiám a srdcovým ťažkostiam. Švédski vedci zase ešte v roku 2001 upozorňovali na nebezpečenstvo žiarenia z mobilov, ktoré by mohlo urýchľovať Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu.

Celkový životný štýl

"V súčasnosti si nedovolím tvrdiť, že práve používanie mobilu spôsobuje pacientovi problémy neurologického charakteru, dokonca že môže byť dôvodom na vznik tumoru na mozgu," povedal Karol Točík z bratislavského súkromného zdravotníckeho centra Hippokrates.

"Akú šancu mám ako odborník v praxi dokázať, že konkrétny pacient, ktorý sa sťažuje na bolesti hlavy, si to zapríčinil práve intenzívnym používaním mobilu? Veď mnohí majú veľa iných zlozvykov. Do noci zvyknú sedieť pri počítači alebo pred televízorom, málo sa hýbu, majú zlý pitný režim, nedokážu sa vyhnúť stresu a večery trávia pri alkohole v zafajčenom prostredí." Neurológ upozorňuje, že podnetom na ťažkosti neurologického charakteru môžu byť zmeny na pohybovom aparáte. Pri telefonovaní majú ľudia kŕčovitý postoj a problémy môžu súvisieť s poškodením krčnej chrbtice.

"Aj keď o škodlivosti tohto technického vynálezu sa jednoznačne nedá hovoriť, v každom prípade vniesol do nášho života rušivý prvok. Nieto miesta, okrem horských lokalít bez signálu, kde by sa človek vyhol, ak ho nechce vypnúť, jeho nástojčivému zvoneniu. Zamestnávateľ zvykne obťažovať s pracovnými záležitosťami cez víkendy a dovolenku. Aj to je podoba stresu, ktorý je počiatkom mnohých zdravotných problémov," povedal neurológ.

Kardiostimulátor neruší

Neraz sa používanie mobilu spomína ako problematické pre človeka, ktorý má ťažkosti s kardiovaskulárnym systémom, a najmä toho, ktorého srdce pracuje pomocou kardiostimulátora. Tvrdí to aj nemecký bádateľ Gholamreza Kanani z Kolína nad Rýnom. "Títo pacienti podľa našich skúseností môžu používať mobil bez obáv, že by došlo k vzájomnému narušeniu elektromagnetických vĺn a podporné zariadenie by zlyhalo," povedal Igor Riečanský, prednosta Kardiologickej kliniky Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. "Výnimočne sa môže stať, že mobil vyšle silný impulz, ktorý by mohol spôsobiť komplikácie. Ale iba v prípade, že ho má človek umiestnený vo vrecku saka či košele blízko tela do pätnásť centimetrov od kardiostimulátora. Preto sa odporúča nosiť mobil radšej pri opasku alebo v príručnej taške."

Nezaškodí byť opatrný

Niektorí vedci zo zahraničia tvrdia, že používanie mobilu môže vyvolať vznik akustického neurómu - vzácneho nádoru sluchového nervu. Tím britských odborníkov zatiaľ túto súvislosť celkom nepotvrdil, ale podľa profesora Lawrie Challisa nemôžu vylúčiť ani riziko ochorenia na rakovinu v dôsledku intenzívneho a dlhodobého používania mobilu.

"Na našej klinike sme doteraz takého pacienta nemali. Ani žiadnu súvislosť medzi používaním mobilu a problémami so sluchom či sluchovými orgánmi neregistrujeme," hovorí Radovan Barák, primár z Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ružinovskej Fakultnej nemocnice v Bratislave.

"Ja osobne vidím problém mobilu skôr ako v tepelnom zdroji pri frekventovanom a intenzívnom používaní a možnosti prehrievania priľahlej časti tela. V prípade hlavy ide nielen o pokožku, ale aj o tkanivo, mozgovú blanu a samotný mozog. Môže ísť minimálne o zmeny krvného zásobovania v lokalitách, kde máme mobil priložený dlhé minúty až hodiny."

Doktor Točík upozorňuje, že mobil ako zdroj tepelného žiarenia môže ovplyvňovať plodnosť mladých mužov, ktorý ho často nosia vo vrecku nohavíc. "Zvyšuje totiž teplotu v blízkosti prostredia, ktoré si udržuje v porovnaní s telom vždy nižšiu ako jeden z predpokladov udržania kvality spermií v semenníkoch."

K takému záveru sa dopracovali aj maďarskí vedci z univerzity v Szegede. Podľa ich štúdie, na ktorej sa zúčastnilo 221 mužov, spôsobilo nosenie mobilu v puzdre pripevnenom na opasku, zníženie počtu spermií o 30 percent. Svetová zdravotnícka organizácia však vyhlásila, že súvislosť medzi zdravotnými problémami a elektromagnetickým žiarením mobilov, ktoré sa používajú relatívne krátko, sa ešte nepreukázala. Na podobné uzávery treba urobiť viac výskumov aj s väčším časovým odstupom.

Mobil a žiarenie

Okolo nás sa vyskytuje množstvo zdrojov elektromagnetického žiarenia - trakcie električiek a trolejbusov, vedenia a rozvody elektrickej siete, televízne a rozhlasové vysielače. Za zdroje ionizujúceho žiarenia považujeme v prvom rade slnko a hviezdy, intenzita kozmického žiarenia je výraznejšia vo vyšších nadmorských výškach. K prírodným zdrojom, ktoré tvoria takmer 80 percent množstva tohto žiarenia, akému sú obyvatelia planéty vystavení, patria aj látky ako urán, rádium, draslík vyskytujúce sa v pôde, vode, ovzduší a horninách. Zvyšok sú umelé zdroje - röntgenové prístroje využívané v zdravotníctve, priemysle a vo výskume. A domácimi zdrojmi žiarenia sú mikrovlnná rúra, obrazovka počítača či televízora a mobil.

Merania sú v norme

"Intenzita a charakter vplyvu ionizujúceho žiarenia z mobilu na organizmus človeka sa zatiaľ pohybuje v teoretickej rovine," povedal Juraj Roščák z odboru ochrany zdravia pred žiarením Úradu verejného zdravotníctva. "V zahraničí síce vyšlo niekoľko prác o tomto probléme, ale v tejto chvíli ešte nemajú silu dôkazu a skúsenosti, pretože takýto výskum si vyžaduje aj čas. Ide predsa o dávky malé, ale dlhodobo vysielané."

"Zdravému človeku by ani denné používanie mobilu nemalo ublížiť. Výnimkou sú deti, tam sa musí zohľadňovať nižšia miera obranyschopnosti. My sa takému výskumu síce nevenujeme, ale preverujeme situáciu v základných staniciach - zdrojoch signálu, odkiaľ sa žiarenie v určitom množstve dostáva do verejných priestorov, kde sa všetci pohybujeme. Merania zatiaľ nepreukázali žiadne prekročenie noriem. A konkrétne prípady škodlivého vplyvu žiarenia na zdravie z takého malého zdroja, akým je mobil, nie sú tiež známe."

Ako sa správať k svojmu mobilu