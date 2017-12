T-Mobile MDA Vario III: špičkový telefón mnohých mien

Recenzia na vaše prianie: Komu sa zdá, že sa T-Mobile MDA Vario III veľmi podobá na HTC TyTN II v ponuke Orangeu, alebo na HTC Kaiser, nie je ďaleko od pravdy.

12. feb 2008 o 8:01 Ivan Kahanec

Komu sa zdá, že sa T-Mobile MDA Vario III veľmi podobá na HTC TyTN II v ponuke Orangeu, alebo na HTC Kaiser, nie je ďaleko od pravdy. V zahraničí má tento telefón aj iné mená: v USA je to AT&T Tilt, v Európe okrem spomínaných aj Vodafone v1615 či O2 Xda Stellar. Ide o tradičný prípad mobilného telefónu z dielne HTC, ktorý operátori mierne upravia a predávajú pod vlastnou značkou.

Keďže sme mali na testovanie verziu od T-Mobilu, budeme v recenzii používať pre prehľadnosť jednotný názov Vario III.

Dizajn a klávesnica

Vario III má v súčasnosti stále netradičnú konštrukciu tzv. side-kick. Táto konštrukcia sa vyznačuje tým, že na prednej strane je umiestnený veľký displej a len niekoľko ovládacích prvkov. Displej je zvyčajne dotykový tak, ako v prípade Varia III. Kto však ide písať a chce písať rýchlo, vysunie si plnú QWERTY klávesnici. Vysúvanie však nie je vo vertikálnom smere, teda že by sa klávesnica vysúvala smerom dole, ale horizontálne. Klávesnica sa teda vysúva do boku. Po vysunutí klávesnice sa zmení orientácia obrazu na displeji. Vario III ponúka okrem vysunutia aj natočenie prednej časti podľa potreby používateľa. Tento typ konštrukcie zároveň spôsobil, že je telefón pomerne hrubý, jeho rozmery sú 112 x 59 x 19 milimetrov. Hmotnosť telefónu je 190 gramov, čo je dosť. Používatelia tohto typu telefónov sú však zväčša ochotní vyššiu váhu tolerovať.

Na prednej strane okrem dotykového displeja a ovládacích prvkov nájdete aj reproduktor so svetelnou diódou a kameru pre videohovory. V spodnej časti predného dielu je šachta pre pamäťové karty microSD. Na pravej bočnej strane je umiestnená spúšť fotoaparátu a tlačidlo na zapnutie prístroja. Na opačnej ľavej strane je ovládacie koliesko, tlačidlo na spustenie hlasového ovládania a tlačidlo OK. Ním sa dá vstúpiť napríklad do menu Štart. Na zadnej strane je objektív fotoaparátu s hlasitým reproduktorom a gumový kryt konektora externej antény pre GPS. Na spodnej strane je miniUSB konektor pre nabíjačku a dátový kábel. Na pravom spodnom rohu je miesto pre dotykové pero. Po vysunutí klávesnice do pravej strany je možné prednú časť natočiť podľa potreby. Na zadnej strane tejto vysunutej prednej časti je umiestnený slot pre SIM kartu.

VIDEO: Krátka videoukážka T-Mobile MDA Vario III

video //www.sme.sk/vp/2838/

Konštrukcia telefónu pôsobí robustne, pri stláčaní nepraská. Slabým miestom je samozrejme dotykový displej, ktorý nie je nijak zvlášť chránený. Vysúvací mechanizmus je pevný a nemáme dôvod pochybovať, že by nevydržal minimálne počas dvojročného cyklu, kedy skončí viazanosť u operátora a klient si môže kúpiť novší model.

Klávesnica telefónu má dve časti. Jednu časť tvoria ovládacie prvky a druhú plná QWERTY klávesnica. Ovládacie klávesy majú dostatok priestoru a teda sú dostatočne veľké a pracuje sa s nimi pohodlne. Nestalo sa nám napríklad to, že by sme stlačili iný kláves, ako sme chceli. QWERTY klávesnica je taktiež na svoje pomery pohodlná a je porovnateľná napríklad s klávesnicou Nokie 9500 alebo 9300. Písanie e-mailov a iných textov je na tejto klávesnici rýchle a bez problémové.

Všetky klávesy na mobile majú primeranú tuhosť aj zdvih. Písanie je teda pohodlné a používateľ nemusí tlačiť klávesy veľmi silno a ani sa mu nestane, že by si nebol istý, či kláves stlačil.

Displej

Dotykový displej Varia III je pomerne veľký, má uhlopriečku 2,8 palca a rozlíšenie 240 x 320 pixelov. Uhlopriečka je nadštandardná, aj keď pri tomto type telefónov bežná, a rozlíšenie je štandardné pre všetky drahšie telefóny. Displej zobrazí 262-tisíc farieb, čo znamená, že farby zobrazuje verne. Zároveň je aj dobre čitateľný na priamom slnku.

Ovládanie

Hlavným ovládacím prvkom Varia III je jeho displej. Je dotykový a teda možno cezeň ovládať všetky funkcie. Pri práci jednou rukou sme ocenili koliesko na ľavej bočnej strane. To nám umožňovalo rýchly pohyb po menu a výber položiek. Často sa dal telefón ovládať rýchlejšie, keď sme použili koliesko. Pod ním je kláves OK, ktorým sa dá rýchlo dostať do hlavného menu Štart alebo na pohotovostnú obrazovku. Komu by nestačilo ovládanie cez displej, môže využiť štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred pod displejom. Okolo neho je dvojica kontextových klávesov (V prípade Vario III ide o spojené tlačidlá s rýchlym prístupom k web'n'walk a správam.), tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru, tlačidlo s logom Windows pre rýchly prístup do menu Štart a tlačidlo OK.

Ovládanie cez dotykový displej je omnoho pohodlnejšie, ako ovládanie tlačidlami. Na ťukanie do displeja možno využiť pribalené dotykové pero. Displej však pomerne dobre reaguje aj na dotyky prstom a tak v prípade potreby sa nemusí používateľ zaoberať vyťahovaním pera z tela telefónu. Problémom sú len niektoré ikony na okraji displeja. Najviac nám vadilo „x" v pravom hornom rohu na vypínanie aplikácií. Prstom sa nestláčalo veľmi pohodlne, no vždy sa nám ho podarilo dobre stlačiť.

Menu a operačný systém telefónu

Operačným systémom Varia III je Microsoft Windows Mobile 6 s používateľským rozhraním pre dotykové ovládanie. Obraz na displeji sa navyše otáča pri vysunutí QWERTY klávesnice.

Samotné prostredie je už pomerne známe a nie je výrazne odlišné od starších prostredí Windows Mobile. Navyše, logika ovládania je veľmi podobná tej z počítača s Windows 95 a starším. Na základnej obrazovke môže mať používateľ aktívny desktop, v rámci ktorého má k dispozícii prístup k niektorým dôležitým informáciám. Napríklad čas, dátum, udalosti z kalendára či neprečítané správy. Okrem toho je tu zoznam niekoľkých aplikácií, ku ktorým chce mať používateľ rýchly prístup.

Aktívny desktop sa dá meniť. My sme si niektoré novinky vypli, no štandardne nájde používateľ aktívny tzv. HTC Home a T-Mobile@Home. To, čo HTC Home zobrazuje sa dá meniť. Základná obrazovka obsahuje čas vypísaný veľkými písmenami, trojica informačných ikon s počtom nových správ (e-mailov a SMS osobitne) a zmeškaných hovorov. Okrem toho je tu napríklad počasie, rýchla voľba (kde si možno nastaviť desať ľudí, ktorým najčastejšie voláme), či nastavenie profilov zvonenia.

Samotné menu pozostáva z dvoch častí. Tou hlavnou je ponuka Štart, známa z počítačov. V nej môže mať používateľ niekoľko aplikácií, ku ktorým chce mať rýchly prístup, potom je tu zoznam naposledy spustených aplikácií (tri posledné) a prístup k ďalším programom a k nastaveniam. Ďalšie menu (Programy alebo Nastavenia) je už tvorené maticou ikon, naraz sa zobrazuje dvanásť ikon s popisom. Okolo ikon je dostatok priestoru a tak sa dá telefón ovládať aj bez použitia dotykového pera.

Pohyb v menu je rýchly a väčšina štandardných aplikácií, ako napríklad internetový prehliadač, aplikácia fotoaparátu alebo kancelárske aplikácie, sa spúšťajú veľmi rýchlo. Najmä v porovnaní s mobilmi so Symbianom. Samozrejme, pomáha tomu čiastočne aj pomerne rýchly procesor od Samsungu s taktovacou frekvenciou 400 MHz.

Funkcie

Zoznam funkcií smartphonov s operačným systémom Windows Mobile je veľmi dlhý, najmä ak je na internete k dispozícii množstvo platených alebo voľne dostupných aplikácií. Pre manažérov je ale iste dôležité, aby mali k dispozícii kalendár, prístup k e-mailu či prehliadač kancelárskych dokumentov z wordu, excelu, powerpointu či vo formáte PDF. Toto všetko Vario III s ľahkosťou zvládne, kancelárske dokumenty wordu a excelu možno aj upravovať, či vytvárať. Samozrejme nechýba internetový prehliadač Internet Explorer, ktorý ale niekedy nezobrazuje stránky úplne korektne, a Windows Media player na prehrávanie hudby a videa. Problém Internet exploreru s niektorými stránkami vyplýva zrejme aj z toho, že stránky nie sú naprogramované korektne. Na druhej strane, počítačová verzia Internet Exploreru ich zobrazuje korektne. Problematickou stránkou je napríklad aj stránka www.sme.sk, no so stránkou mobil.sme.sk sme problém nemali.

Telefónny adresár a správy

Windows Mobile má tradične veľmi dobre spracovaný telefónny adresár a aj prácu so správami. Práca so správami imituje prácu s outlookom na počítači. V zozname prijatých správ sa okrem odosielateľa zobrazuje aj začiatok textu a dátum prijatia správy. Správy možno zoradiť podľa potreby. Prístup k jednotlivým zložkám (prijaté, odoslané, koncepty) je cez strom, kde sa dá prepínať aj medzi typom správ - SMS/MMS a e-mail. K dispozícii je samozrejme možnosť nastaviť si viacero schránok.

Telefónny adresár zobrazuje okrem zoznamu kontaktov aj riadok s filtrom podľa prvého písmena, čo je známe z outlooku na počítači, a vyhľadávací box. Vyhľadávanie pritom nefunguje len podľa prvého písmena priezviska, ale berie súčasne do úvahy aj krstné meno, telefónne číslo či názov firmy. Zároveň, počas vyhľadávania zvýrazňuje vo vyfiltrovaných kontaktoch, na základe čoho spĺňa daný kontakt vyhľadávaný reťazec písmen. Napríklad ak zadám písmená F, I a L, tak sa zobrazia kontakty „Filmarik Jozef", ale aj „Matus Filozof". Pri zadávaní čísel sa berie do úvahy okrem čísla aj to, aké písmená sú na danom čísle pri štandardnej klávesnici mobilov. Napríklad na dvojke sú A, B a C.

Inak ponúka telefónny adresár štandardné možnosti, ako je zadávanie viacerých telefónnych čísel či ďalších detailov ku kontaktu. Bezproblémová je aj synchronizácia s počítačom a vzdialeným serverom.

Multimédia a GPS

Centrálnym prehrávačom multimédií je Windows Media Player, ktorý si poradí s hudobnými súbormi aj s videom väčšiny bežných mobilných formátov. K dispozícii je aj možnosť on-line sledovania televízie. To však zhltne pomerne dosť dát, čiže je na to treba dátový balík s veľkým predplateným množstvom dát. V prehrávači nám chýbala možnosť nastaviť si ekvalizér, čo síce nie je pre manažéra podstatné, no pre technicky nadšeného tínedžera hej. Prehrávač ponúka aj multimediálnu knižnicu, ktorá triedi skladby podľa žánru, názvu či albumu.

Samozrejmosťou je fotoalbum s náhľadmi.

Vario III má vstavaný aj modul pre satelitnú navigáciu GPS. S telefónom dostane používateľ štandardne aplikáciu TomTom 6 a možnosť stiahnuť si jednu mapu, my sme si stiahli mapu Bratislavy. Výhodou aj nevýhodou je fakt, že mapy má používateľ priamo v telefóne a nesťahujú sa automaticky podľa potreby z webu. Výhodou je, že nie je na používanie GPS potrebné dátové pripojenie. Nevýhodou zase, že si používateľ musí mapy zakúpiť a nahrať do mobilu predtým, ako niekam cestuje. Obmedzené je tým pádom aj vyhľadávanie. Samozrejme, používateľ si môže zakúpiť aj inú aplikáciu pre GPS.

Samotný modul je pomerne presný a rýchlo nájde dostatok satelitov na určenie polohy. Navigácia fungovala v rámci hlavného mesta Bratislavy dobre a nemali sme žiaden problém dostať sa do cieľa podľa toho, ako nás mobil navigoval.

Dáta a pamäť

Vario III dokáže využívať siete tretej generácie UMTS a to aj s nadstavbou HSDPA. Používateľ tak môže sťahovať dáta rýchlosťou maximálne 3,6 megabitu za sekundu. Mimo pokrytia 3G je k dispozícii EDGE a GPRS, takže používateľ môže byť stále pripojený. Druhá vec je, že EDGE ponúka maximálne 230 kilobitov za sekundu. Na pripojenie na krátku vzdialenosť je k dispozícii bluetooth vo verzii 2.0 s profilom A2DP pre prenos stereo hudby. K počítaču možno telefón pripojiť pomocou štandardného USB kábla s miniUSB koncovkou. Na pripojenie k počítačovej sieti slúži Wi-Fi 802.11b/g.

Pamäť telefónu ponúka kapacitu 128 megabajtov typu RAM a 256 megabajtov typu ROM. Komu táto kapacita nestačí, má k dispozícii slot pre pamäťové karty typu microSD, microSDHC a TransFlash. Nimi môže kapacitu pamäte rozšíriť o ďalšie gigabajty. Telefón podporuje karty s kapacitou aj 4 a viac gigabajtov.

Fotoaparát

Fotoaparát vo Variu III ponúka tri megapixely s automatickým ostrením. Ide teda o súčasný nadštandard, aj keď sú už na trhu aj fotomobily s lepším rozlíšením. Toto rozlíšenie je však už postačujúce aj pre ich prezeranie na počítači a v dostačujúcej kvalite ich možno vytlačiť na fotografiu bežnej veľkosti 15 x 10 cm, alebo aj niektorých väčších.

Fotoaparát ponúka štandardné funkcie, ako vyváženie bielej, nastavenie expozície či samospúšť. Nechýba ani digitálny zoom a možnosť fotiť panorámy. Ostrenie fotiek prebieha rýchlo, problémy sa objavili len pri slabo osvetlených scénach alebo pri situáciách, keď sa fotoaparát snažil zaostriť rovnú jednofarebnú plochu.

Výsledné fotografie spĺňajú vzhľadom na parametre štandard a podľa nášho názoru dokážu nahradiť adekvátny kompaktný fotoaparát.

K dispozícii je aj snímanie videa vo formáte MP4 s rozlíšením 320 x 240 pixelov.

Batéria

V telefóne je batéria typu Li-Ion s kapacitou úctyhodných 1350 mAh. Nadštandardná kapacita batérie sa prejavila aj vo výdrži telefónu, ktorý bez problémov vydržal pri bežnom používaní zhruba tri dni. Na smartphone je to dobrý výsledok. Samozrejme, pri častom pripájaní sa na internet, hraní hier alebo fotení sa výdrž skráti. Odporúčame nabíjať každý druhý deň a nestane sa vám, že by telefónu došla počas dňa šťava.

Celkové hodnotenie

Až na zmätočné označovanie tohto mobilného zariadenia, ide o veľmi silného konkurenta Nokie N95 či Sony Ericssonu P1i. V niektorých parametroch a funkciách navyše svojich rivalov predčí. Napríklad navigácia GPS vo Variu III rýchlejšie určí pozíciu, ako v N95. P1i zase nemá GPS modul vstavaný, ale je možné si ho dokúpiť v rámci príslušenstva.

Veľmi pozitívne hodnotíme odozvu tak dotykového displeja, ako aj samotného operačného systému. Telefón je v niektorých prípadoch výrazne rýchlejší, ide napríklad o spúšťanie aplikácií. Je za tým okrem možno optimalizovaného systému aj rýchlejší procesor s taktovacou frekvenciou 400 MHz. Vo všetkých parametroch spĺňa Vario III očakávania.

Pre manažéra je navyše pridanou hodnotou QWERTY klávesnica, ktorá sa dá schovať, keď ju netreba.