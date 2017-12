Hravé vesmírne experimenty

Pamätáte si ešte na lietadielka poskladané z papiera? Ako ste v snahe o ich kĺzavý a čo najdlhší let skúšali rôzne konštrukčné finty a využívali najvyššie možné miesto, odkiaľ by sa dali vrhnúť do priestoru? V Japonsku, známom umením origami, si papierov

7. feb 2008 o 0:00

Písmo: A - | A + 0 é lietadlá skladajú aj dospelí. Nielen pre zábavu. Členovia Japonskej spoločnosti pre lietadlá origami spolupracujú s vedcami Tokijskej univerzity pri záverečných fázach vývoja a testovania asi dvadsaťcentimetrového papierového modelu raketoplánu s hmotnosťou 312 gramov. Nie je to maketa určená do vitríny, ale na reálny vesmírny let z výšky takmer 400 kilometrov nad Zemou, z paluby Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Papier lietadielka napustili špeciálnymi chemikáliami, aby vydržal vysokú rýchlosť a teplotu. V súčasnosti vo veternom tuneli Tokijskej univerzity vedci a nadšenci origami testujú osemcentimetrový prototyp pri rýchlosti 8600 kilometrov za sekundu a teplotách do 300 stupňov Celzia. Predpokladajú, že papierový raketoplán pri prelete atmosférou nedosiahne takú rýchlosť, pri ktorej by zhorel. A dúfajú, že napriek 70- percentnej pravdepodobnosti nedopadne do mora, ale na pevninu. A navyše, že ho niekto nielen nájde, ale aj pošle naspäť Japonskej spoločnosti pre lietadlá origami. Nálezca si na papierovom trupe svojho nálezu bude môcť prečítať tieto pokyny v niekoľkých jazykoch spolu s mierovým posolstvom posádky ISS. Japonský astronaut Takao Doi, ktorý v marci poletí na stanicu ISS s úlohou dobudovať na nej japonské vesmírne laboratórium, si pre chvíle voľna vymyslel ďalší papierový experiment. Ako lieta bumerang v priestore s nulovým gravitačným pôsobením? Inšpirovaný podnetom majstra sveta vo vrhaní bumerangom Yasuhira Togaia sa teraz Doi zdokonaľuje v správnom spôsobe hodu. Na povrchu Zeme sa dobre hodený kvalitný bumerang vráti po opísaní veľkého oblúku späť. Ako to bude na ISS? Samozrejme, tieto jednoduché hravé experimenty nie sú dôležitou súčasťou vedeckých výskumných programov. No aj tak sú fyzikálne zaujímavé a dokazujú, že medzi kreatívnou hrou a vážnou vedou nemusí byť priepasť. Obe spája prirodzená ľudská schopnosť svet navôkol skúmať a chápať. A to prináša nielen poznanie, ale aj príjemné pocity. (dg)