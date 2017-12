Konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska

V dňoch 31. januára a 1. februára 2008 sa v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS). Konferencie sa zúčastnilo takmer 70 informatikov samospráv z celého Slovenska.

6. feb 2008 o 18:10 (sita)

Organizátorom konferencie bola nezisková organizácia eSlovensko (http://eSlovensko.sk) v spolupráci s Úniou miest Slovenska (http://www.unia-miest.eu) a Mestským úradom v Banskej Bystrici (http://www.banskabystrica.sk/).

Prvý deň konferencie ZISS sa začal o 16. hod. v kongresovej sále hotela LUX. Prednášky boli venované projektu Datacentrum miest a obcí (DCMO) – elektronické služby a projektu www.zodpovedne.sk. Zástupcovia z 18-tich pilotných samospráv sa dohodli na postupe testovania DCMO, ktoré bolo spustené do skúšobnej prevádzky. Záujem zapojiť sa do pilotného projektu DCMO prejavili aj ďalšie samosprávy.

V časti venovanej projektu www.zodpovedne.sk vystúpili aj p. Eva Dzurindová a p. Katarína Trlicová ako zástupkyne Linky detskej istoty, ktorá je partnerom projektu www.zodpovedne.sk. Následne prebehlo rokovanie poradného výboru projektu. Diskusia venovaná k obom témam a práci informatikov na samosprávach pokračovala až do neskorých nočných hodín. V tejto diskusii členovia ZISS podporili snahu mesta Čadca o navrátenie domény Cadca.sk do ich výlučného vlastníctva.

Druhý deň konferencie ZISS sa uskutočnil vo veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici. Zasadnutie slávnostne otvoril prednosta hostiteľského úradu Radoslav Lukaj. Vyjadril názor, že stretávanie informatikov a vzájomné odovzdávanie skúseností je veľkým prínosom pri riešení úloh mestských úradov v tejto oblasti.

Prezentácia venovaná informačno-komunikačným technológiám mesta Banská Bystrica naštartovala odbornú časť druhého dňa konferencie. Zaujímavá bola hlavne v tom, že IKT mesta sú budované na Open Source platforme. Nasledovali prednášky komerčných firiem, SOMI Systems a.s. - KERBER – Komplexné riešenie bezpečnosti, Datalan a. s. - Digitálne mesto a Biterap n. z. - ASP centrum - riešenie pre Mestské úrady a združenia obcí. Pred záverečnou diskusiou vystúpil Milan Ištván, výkonný riaditeľ Občianskeho združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP).

Účastníkov informoval o aktivitách OZ PPP. V druhej časti prednášky sa venoval Operačnému programu Informatizácia spoločnosti (OP IS). K OP IS sa rozprúdila bohatá diskusia, nakoľko táto téma je v dnešných dňoch medzi informatikmi veľmi aktuálna. Informatici sa zhodli v tom, že absencia metodiky pre vytváranie Koncepcie rozvoja informačných systémov samospráv je brzdou pri príprave projektov, ktoré majú byť financované z prostriedkov OP IS.