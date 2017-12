Samsung SGH-M110: odolám mrazu, vode, pádu či autu

Na trhu sa opäť objavil mobilný telefón, ktorý by mal odolať vode, prachu, pádom či mrazu. Odolnosť sa zdá byť na prvý pohľad jednou z mála devíz Samsungu SGH-M110.

7. feb 2008 o 11:23 Ivan Kahanec

Druhou devízou je cena, čo robí M110 telefónom vhodným pre manuálne pracujúcich, alebo ako druhý telefón do nehostinného prostredia. Čomu teda skutočne Samsung SGH-M110 odolá?

Dizajn a klávesnica

Už prvý pohľad na Samsung SGH-M110 napovedá, že ide o telefón s vyššou odolnosťou, ako je bežné pri ostatných telefónoch. Telo telefónu je z veľkej časti pogumované, z telefónu nič nevytŕča a odolné je aj sklo chrániace displej. Zaujímavosťou je, že kus, ktorý sme dostali za účelom testovania odolnosti, mal toto sklo mäkšie, ako kus, ktorý sme mali vrátiť nepoškodený. Dá sa teda predpokladať, že telefón zakúpený v predajniach bude mať pevnejšie sklo na displeji. Pogumované časti tela telefónu sú, okrem klávesnice, viditeľné najmä na prístroji v zeleno-čiernej kombinácii. Zelené časti sú pogumované, čierne nie.

VIDEO: Krátke predstavenie Samsungu SGH-M110

video //www.sme.sk/vp/2834/

Telefón má rozmery 109 x 48 x 18 milimetrov a hmotnosť 95 gramov. V ruke sa drží dobre, telo je vďaka pogumovaniu príjemné na dotyk a nešmýka sa. Na jeho prednej strane je pomerne malý displej, klávesnica a nad displejom reproduktor. Na ľavej bočnej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti a krytý konektor nabíjačky či handsfree. Na zadnej strane telefónu je kryt batérie uchytený otočnou poistkou, mriežka reproduktora pre hlasitý odposluch a objektív fotoaparátu s diódovým bleskom. Na pravej a hornej strane nie je žiaden prvok a na spodnej je len mikrofón.

Klávesnica je typická pre odolné telefóny - je pogumovaná a tuhšia, ako štandardne. Alfanumerické klávesy sú dostatočne veľké a navyše sú v strede vypuklé, čo uľahčuje nahmatávanie kláves. Ovládacie klávesy majú taktiež dostatočnú veľkosť, no stále platí, že telefón by bolo problematické ovládať v hrubších rukaviciach. Bočné klávesy na ovládanie hlasitosti sú veľmi dobre spravené, keďže sú dostatočne veľké a vypuklé, čiže sa dajú jednoducho nahmatať aj počas hovoru.

Test odolnosti

Test odolnosti M110 sme robili s ohľadom na to, čo sa reálne môže jeho používateľovi stať. Nechceli sme telefón zničiť hneď v prvom teste, ale až pri poslednom. To sa nám nakoniec aj podarilo. V upútavke si môžete v skratke pozrieť, čo sme s telefónom robili. Po kliknutí na odkaz sa dostanete k celému crashtestu aj s dlhším videom, kde ukazujeme detailnejšie, čo všetko telefón prežil a ako praskal.

VIDEO: Krátka upútavka na test odolnosti Samsungu SGH-M110

video //www.sme.sk/vp/2820/

Displej

Displej M110 by bol lákadlom pred niekoľkými rokmi, no v súčasnosti je už zastaraný. Je totiž pasívny typu CSTN, čiže nie v súčasnosti bežne používaný aktívny TFT, a má rozlíšenie len 128 x 128 pixelov pri uhlopriečke 1,52 palca. Zobrazovaný počet farieb je 65-tisíc, čo je postačujúce. Displej je pomerne hrubý a jednotlivé pixely sú viditeľné, farby zobrazuje len v rámci svojich možností a teda nemôžeme hovoriť o verných farbách. V rámci ceny telefónu vo voľnom predaji a pri zvýšenej odolnosti je displej adekvátny.

Ovládanie

Na ovládanie telefónu slúži štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred a okolo neho je dvojica kontextových klávesov a dvojica klávesov na prijatie a odmietnutie hovoru. Na kraji medzi kontextovým klávesom a klávesom na ovládanie hovoru je na pravej strane umiestnené tlačidlo „c" a na druhej strane tlačidlo na zapnutie hlasitého odposluchu. Tlačidlo „c" slúži aj na zapnutie zadnej LED diódy keď si potrebuje používateľ posvietiť v tme.

Menu a operačný systém telefónu

Menu telefónu tvorí matica deviatich ikon, ktoré sú farebné a neanimujú sa. Názov položky sa zobrazuje v hornej časti displeja. V hlavnom menu je priamy prístup k zoznamu hovorov, adresáru, aplikáciám, t-zones (Testovaný telefón bol určený pre mobilného operátora T-Mobile.), správam, médiám, kalendáru, fotoaparátu a nastaveniam. Ďalšie submenu sú štandardne vo forme zoznamov s číslom na začiatku každého riadku. Pomocou čísel sa potom možno rýchlo pohybovať v menu.

Rýchlosť menu je dostačujúca, ale vplyvom tvrdšej klávesnice by nebolo možné zadávať požiadavky tak rýchlo, aby to telefón nestíhal.

Funkcie a multimédiá

Aj keď ide o lacný telefón, nájdeme v ňom všetky bežné funkcie. Medzi nimi napríklad kalendár, poznámkový blok, zoznam úloh, budík, kalkulačku, konvertor, časovač, stopky či diktafón. Zvukové záznamy môžu mať dĺžku najviac dve minúty, hovory nie je možné nahrávať. V telefóne nájdeme aj FM rádio, no chýba hudobný prehrávač. M110 je vybavený fotoaparátom, ktorý ponúka maximálne rozlíšenie VGA (640 x 480 pixelov) a nedokáže nahrávať video.

Telefónny adresár a správy

Jednoduchý telefónny adresár ponúka kapacitu pre 500 položiek a má základné funkcie ako skupiny volajúcich či rýchlu voľbu. Ku každému menu možno priradiť niekoľko telefónnych čísel, e-mail a niekoľko ďalších údajov. V zozname mien sa zobrazujú naraz tri mená a v hornom riadku sa zobrazuje telefónne číslo k zvolenému menu. V spodnom riadku je vyhľadávací box a pri zadaní písmena sa kurzor presunie na zodpovedajúci kontakt.

Z telefónu možno posielať SMS aj MMS správy, no nie e-maily. Zložky správ sú oddelené, čiže v menu si prv treba vybrať typ správy a potom si môžete prezerať prijaté odoslané alebo začať písať novú správu. Počas písania SMS správy sa zobrazuje ostávajúci počet písmen a zároveň počet správ, do ktorých sa text pri odosielaní rozdelí. Najviac to môže byť tucet správ. Tvorba multimediálnych MMS správ je jednoduchá a editor umožňuje posielať obrázky, zvuky a text.

Dáta a pamäť

Na prijímanie a odosielanie dát je v M110 k dispozícii GPRS a EDGE, čo znamená maximálnu rýchlosť zhruba 230 kilobitov za sekundu pri sťahovaní. K dispozícii nie sú technológie ako 3G či Wi-Fi. Na pripojenie k počítaču a na posielanie obrázkov medzi mobilmi slúži bluetooth.

Pamäť telefónu taktiež neohúri, ponúka len 2 megabajty a nie je možné ju rozšíriť. Je pre nás trochu sklamaním, že výrobcovia (a nie len Samsung) nedávajú aj do lacných modelov pamäť s vyššou kapacitou. Cenový rozdiel medzi 2 megabajtmi pamäte a trebárs 10 megabajtmi nemôže byť taká veľká, aby sa veľmi negatívne prejavila na konečnej cene výrobku.

Batéria

V telefóne je batéria typu Li-Ion s kapacitou 1000 mAh, čo je v súčasnosti nadštandard. Vyššia kapacita a pomerne obmedzené funkcie znamenajú, že telefón vydrží na jedno nabitie dlho. Nám počas testovania vydržal telefón takmer päť dní bez vypínania. Samozrejme, na výdrž batérie okrem bežného používania negatívne vplýva aj veľmi nízka alebo vysoká teplota.

Celkové hodnotenie

Samsung SGH-M110 je určený pre používateľov, ktorý nevyžadujú množstvo funkcií, ale potrebujú odolný telefón. V tomto smere spĺňa M110 svoje poslanie, keď počas testu podľahol len trolejbusu. Aj keď treba povedať, že niektoré pády či hrubé zachádzanie s telefónom mu spôsobí vonkajšie poškodenie. Telefón aj napriek nim zväčša bude fungovať. Z pohľadu funkcií ide o úplne základný mobil, ktorý toho veľa neponúka. Cieľová skupina však zrejme nadštandardné funkcie ani nevyužije. Okrem toho by sa mohol model M110 hodiť ako druhý telefón, ktorý si používateľ vezme na športovanie alebo do terénu.