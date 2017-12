Hra: Krvavá zabíjačka

Ak ste už v kine zhliadli novinku s názvom Beowulf, rovnako nazvaný titul na prvý pohľad pôsobí celkom lákavo a ponúka prakticky rovnaký obsah ako film. Krvavé bitky hrdinu – neporaziteľného nadčloveka Beowulfa.

6. feb 2008 o 0:00 Michal Gardian

Asi nikoho neprekvapí, že na koncepte hry nie je nič výnimočné. Priamočiara „sekanica“ superhrdinu proti viac-či menej humanoidným nepriateľom je osvedčeným receptom na ľahký úspech. Spočiatku sa asi aj dobre pobavíte, ale repetívnosť a absencia výraznejšieho nápadu začnú prekážať veľmi rýchlo. Nezachránia to ani veľkolepé súboje s bossmi ovládané klasickým konzoloidným stláčaním tlačidiel v správnom poradí. Prítomní spolubojovníci sú často skôr na ťarchu a s radosťou ignorujú príkazy, ktorými ich máte ovládať.

Tento obyčajný koncept sa autori snažili zlepšiť niekoľkými pseudoosviežujúcimi nápadmi. Tie však fungovali možno na papieri, ale nie po uvedení do hry. Napríklad zbrane majú veľmi obmedzenú životnosť a po pár úderoch je potrebné hľadať za každú z nich náhradu. Iba špeciálne kusy vydržia o poznanie viac. Otravné až hrôza. Často tiež musíte klikacími medzihrami „motivovať“ svojich mužov na výkon nejakej akcie (napr. odtlačenie kameňa). Problém je, že vás pri tom otravuje hromada nepriateľov, ktorých likvidácia akciu preruší. A vy musíte frustrujúco začínať znova a znova. Začlenenie drobných RPG prvkov na zlepšovanie schopností nie je zlé, ale výrazne hrateľnosť smerom hore nedvíha.

Nijako extra nedopadlo ani vizuálne spracovanie. Chvíľami nepôsobí vôbec zle, ale veľmi skoro začne prekážať fádne prostredie a celkovo zaostalá technológia grafiky. To by ani tak nemuselo prekážať, ak by nás hra netrápila vysokými nárokmi na výkon PC. Aspoň, že zvuková a hudobná kulisa sú na tom o dosť lepšie.

Herná exkurzia do sveta drsného Beowulfa tak nedopadla veľmi dobre. Nenáročného hráča bažiaceho po obyčajnej fantasy „rúbačke“ však môže uspokojiť.

