Azet.sk: Chatovanie zakázané

Azet je zábavný portál, ale kto by čakal zábavu aj v jeho sídle, bude sklamaný. Brigádnici majú zákaz vychádzať na vyššie poschodie než pracujú, a jediný rozhovor, kde nežartoval iba šéf, sme počuli, keď sa rozprával s programátormi.

Na prízemí sedí množstvo mladých brigádničiek, prevažne študentiek, ktoré kontrolujú profily používateľov a on­line diskusie. Uprostred typicky dievčenských dekorácií vrátane nástenky s obrázkom Orlanda Blooma svieti veľký nápis: Zákaz chatovania na Pokeci počas práce.

Pod ním je rozsiahly obrázkový katalóg nacistických symbolov. Propagácia nacizmu je jeden z problémov, ktoré Azet musí vo fotoalbumoch a profiloch užívateľov riešiť najčastejšie.

Novou budovou v Žiline nás sprevádza hrdý majiteľ a zakladateľ firmy, len dvadsaťsedemročný Milan Dubec. Viacero kancelárií je poloprázdnych. Dubec hovorí, že sa nechcú tiesniť v priestoroch na mieru, keď plánujú rásť a prijímať nových ľudí.

Počiatky dnešného portálu Azet siahajú až do roku 1997. Milan Dubec vtedy ako šestnásťročný na bezplatnej stránke Geocities založil Zoznamku. Tá sa o dva roky neskôr zmenila na Pokec, ktorý sa stal Dubecovi nielen pracovným, ale aj osobným osudom – našiel si tu cez internet dokonca aj manželku.

V roku 2000, keď si jeho rovesníci vyberali, kam pôjdu na vysokú školu, Milan Dubec s pomocou investora, firmy Asset, založil firmu a ako 19-ročný už šéfoval dvanástim zamestnancom. „Keby som bol školený manažér, určite by to šlo rýchlejšie. Na druhej strane, keby som bol profesionál, možno to po troch rokoch vzdám, lebo dlho išlo o stratový projekt,“ spomína Dubec.

Dnes je Azet.sk druhým najnavštevovanejším slovenským webom a má 85 stálych zamestnancov. Nie je Dubecovi ľúto za časmi, keď bol za všetko zodpovedný sám? „Je to tak. Občas mi napadne, že predtým by som to mohol dávno spraviť, kým teraz to musím trikrát vysvetliť.“

Prichádza sekretárka so zmluvou na podpis, na ktorú čaká kuriér. „Zle naformulovaná, pošlite kuriéra preč,“ úsečne ju vyháňa z pracovne.

CSI: Žilina

Azet.sk takmer denne poskytuje polícii na jej žiadosť údaje o aktivitách na svojich strán­kach. Väčšinou pre vyšetrovanie nactiutŕhania a poškodzovania dobrého mena. Vyskytujú sa však aj prípady propagácie nacizmu a problémy s pedofí­liou.

Chodia teda skutočne pedofili na pokec populárny medzi mladými a deťmi na lov? „Skôr ho využívajú ako komunikačný kanál medzi sebou,“ tvrdí Dubec. Občas sa im podarí odoslať link na zaheslovaný album s detskou pornografiou aj niekomu mimo ich skupiny, a ten ich potom prezradí. V takom prípade Azet pomáha polícii odhaliť celú komunitu. „Pre bežného človeka je nereálne sa ukryť. To prostredie síce pôsobí anonymne, ale je takým iba dovtedy, pokým sa správate v medziach zákona,“ uzatvára Dubec.