Do vesmíru sa znovu vyberieme s akčným simulátorom „X“

Vesmírne simulátory a strieľačky sú na ústupe, to však neznamená, že sa žiadne nechystajú. Výborná X séria sa dočká plnohodnotného tretieho dielu s názvom. Aj napriek tomu, že sme sa trojky už dočkali ( Reunion ), nebude Terran Conflict žiadnym datadiskom, ale plnohodnotným titulom, pričom sa hovorí o vyvrcholení celej série, ktorá by sa mala ukončiť s noblesou. Po prvýkrát napríklad nebude problémom zvoliť inú rasu pilota, než práve terranského, dočkáme sa taktiež obrovského balíku misií, ktorý by mal pohodlne prekonať predchodcov. Znovu sa vrátime k Zemi a spoločne uvidíme ako sa naša materská planéta zmenila, avšak neznamená to, že jedinou náplňou hrania budú súboje. Dá sa očakávať pokračovanie v skúmaní rozsiahleho vesmíru s obchodovaním, najímaním od rôznych frakcií a zameranie sa na náročnejšie publikum. Len aby sa neopakovala rovnaká situácia ako v minulosti, keď boli jednotlivé X-ká po vydaní nehrateľné a zahltené miliónom chýb, ktoré museli odstrániť záplaty.