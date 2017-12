Obedná pauza: balans

V dnešnej Obednej pauze Balancing Act bude vašim cieľom udržať rovnováhu na seba naskladaných gúľ, ktoré majú tendenciu krútiť, skĺzavať a rozbíjať sa.

5. feb 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Balancing Act

Ovládanie:

Každú z gúľ môžete ovládať myškou. Stačí kliknúť hocikde na ploche, ktorú zaberá, a roztočiť ju požadovaným smerom. Myslite na to, že záleží aj na mieste, kde ju „uchopíte" a že je rozdiel, či pohyb vykonáte s kurzorom v strede gule alebo na jej kraji. No a v neposlednom rade dávajte pozor na to, akú neplechu môže vyvolať vaša akcia smerom nahor aj nadol v tejto labilnej štruktúre.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.