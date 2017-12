Lenovo mal v treťom kvartáli takmer trojnásobný zisk

Štvrtý najväčší výrobca osobných počítačov na svete Lenovo v treťom finančnom kvartáli takmer strojnásobil čistý zisk. Spoločnosť v období od októbra do konca decembra zarobila 171,75 mil. USD, kým za posledné tri mesiace roku 2006 hospodárila s čistým zi

31. jan 2008 o 18:00 SITA

HONGKONG 31. januára (SITA, Reuters) - skom 57,7 mil. USD. Výsledok vysoko prevýšil aj očakávania analytikov, ktorí v priemere predpovedali jeho výšku len 130 mil. USD. Hrubá zisková marža sa v sledovanom období zvýšila na 15,2 % z vlaňajšej úrovne 13,5 %, a to aj napriek silnej celosvetovej konkurencii.

Za prudký nárast zisku vďačí Lenovo predovšetkým silnému dopytu v Ázii, kde má najväčší podiel. Spoločnosť ovláda asi tretinu čínskeho rýchlo rastúceho počítačového trhu. Vzhľadom na oslabenie výkonu ekonomiky USA a jej potenciálny prechod do recesie čaká výrobcov počítačov ťažký rok. Podľa analytikov by však malo Lenovo spomaleniu svetového ekonomického rastu čeliť lepšie než jeho väčší konkurenti, a to práve z dôvodu dominantného postavenia v Ázii. Lenovo dodalo, že predá svoju divíziu mobilných telefónov za 100 mil. USD a zameria sa na svoju kľúčovú oblasť - výrobu počítačov.

Lenovo je po spoločnostiach Hewlett-Packard, Dell a Acer štvrtým najväčším svetovým výrobcom osobných počítačov. Na celom svete má približne 19 tis. zamestnancov. Spoločnosť v novembri roku 2006 otvorila v Bratislave nové prevádzkové centrum - Lenovo Operation Centre pre región Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA) kde zamestnáva takmer 400 zamestnancov.

(1 USD = 22,73 SKK)