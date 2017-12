Poplatky medzi operátormi klesli, viditeľne sa neprejavia

Zníženie prepojovacích poplatkov o 30 halierov nie je podľa regulačného úradu dostatočné. Jeho predseda vidí priestor pre výraznejší pokles.

Zníženie prepojovacích poplatkov o 30 halierov nie je podľa regulačného úradu dostatočné. Jeho predseda vidí priestor pre výraznejší pokles.

BRATISLAVA. Mobilní operátori si medzi sebou opäť platia menej, no v cenníkoch sa zrejme vyše 30-­halierový pokles prepojovacích poplatkov priamo neprejaví. Takzvané prepojovacie poplatky si účtujú mobilní operátori navzájom za každú minútu, ktorá ide zo siete jedného operátora do siete druhého. Poplatok platí ten operátor, z ktorého siete volanie vychádza. Výška prepojovacích poplatkov ovplyvňuje následne aj ceny pre koncových klientov.

Vplyv prepojovacích poplatkov však nie je priamy. Ak klesne poplatok napríklad o 32 halierov, ako v tomto roku, neznamená to, že operátori kompletne upravia ceny v cenníku volaní do cudzej siete. Zväčša sa pokles prejaví nepriamo, napríklad vytvorí sa tým priestor na pridanie ďalších minút alebo SMS správ do paušálov. Za ten istý mesačný poplatok získajú klienti viac predplatených minút do všetkých sietí. Prípadne získajú balík SMS správ, hoci väčšinou do vlastnej siete. „V priemere ceny klesajú. Napríklad, celkový počet prevolaných minút v našej sieti medziročne narástol, ale priemerný výnos na zákazníka klesal,“ povedal Martin Vidan z T-Mobilu. Priemerný pokles cien potvrdili aj O2 a Orange.

Mobilní operátori chcú motivovať ľudí, aby im zostali verní. Zrejme preto nechcú znižovať cenu za minútu hovoru do cudzej siete. V súčasnosti by bolo napríklad pre rodinný rozpočet nezmyselné, aby mal otec jedného a mama druhého operátora. Orange aj T-Mobile sa netaja, že zhruba 80 percent hovorov urobia ich zákazníci v rámci vlastnej siete.

Vplyv O2 nebol veľký

Súčasná výška prepojovacích poplatkov medzi Orangeom a T-Mobilom je 3,40 koruny sa minútu. Vlani to bolo 3,72 koruny a rok predtým 4,01. Tieto poplatky si účtujú operátori na veľkoobchodnej báze a teda ide o sumy bez DPH.

Do vyjednávania o poplatkoch prvýkrát výraznejšie zasiahol tretí mobilný operátor O2. Jeho pozícia oproti dvom zabehnutým operátorom však zrejme nebola taká silná. Telekomunikačný úrad zatiaľ zverejnil len poplatky medzi O2 a T-Mobilom, no Tóth potvrdil, že rovnaké sadzby platia aj medzi Orangeom a O2.

Na rozdiel od poplatkov medzi Orangeom a T-Mobilom nie sú rovnaké. T-Mobile a Orange platia O2 za každú minútu 3,50 koruny a v opačnom smere je to 3,40 koruny. Desaťhalierový rozdiel v poplatkoch tu bol aj vlani. „Všetci traja operátori súhlasili s rozdielnymi poplatkami. Dôvodom vyššieho poplatku v smere k O2 je zvýhodnenie nového operátora na trhu,“ povedal hovorca O2 René Parák. Dá sa teda očakávať, že v budúcnosti budú všetky poplatky medzi mobilnými operátormi rovnaké.

Zlacneli aj SMS a MMS

Výška prepojovacích poplatkov na Slovensku je primeraná poplatkom v Európskej únii. Napríklad vlani boli o niekoľko eurocentov nižšie ako priemer únie. Nové údaje z únie zatiaľ Telekomunikačný úrad nemá. Aj napriek tomu, že sú poplatky na úrovni priemeru únie, predseda úradu Branislav Máčaj si myslí, že pokles by mohol byť väčší. Operátori zase oponujú nákladmi: „Prepojovacie poplatky vyplývajú z objektívnych ekonomických faktorov na trhu.“ Tóth prirovnal vývoj na Slovensku k Česku, kde je telekomunikačný trh štyrikrát väčší. „V Česku sú prepojovacie poplatky na rovnakej úrovni ako u nás, ale českí operátori majú vyššie úspory z rozsahu a teda nižšie náklady na jednu minútu,“ povedal Tóth.

Výšku prepojovacích poplatkov kritizuje aj O2. "Neustále nahlas a verejne hovoríme, že rozdiel medzi prepojovacím poplatkom a koncovou cenou pre zákazníka je neprimerane vysoký. Tým sa vytvárajú umelé bariéry medzi zákazníkmi rôznych operátorov," povedal generálny riaditeľ O2 Juraj Šedivý. Dodal, že aj po tohtoročnom poklese vidí priestor na výrazné zníženie poplatkov.

Mobilní operátori si účtujú prepojovacie poplatky aj za SMS a MMS správy. Rovnako ako v prípade volaní, aj poplatky za správy medziročne klesli zhruba o 15 halierov pri esemeskách a o 65 halierov pri MMS správach. Výška poplatkov sa pri SMS správach odvíja od celkového mesačného počtu správ smerujúcich z jednej do druhej siete a pohybuje sa od 1,38 do 1,57 koruny. V prípade MMS správ je poplatok stanovený na 3,99 koruny za správu.

Volanie z pevnej na mobil Tŕňom v oku Európskej komisie a aj slovenského Telekomunikačného úradu sú prepojovacie poplatky medzi pevnolinkovými a mobilnými operátormi. Ak totiž volá niekto z mobilu na pevnú linku, mobilný operátor zaplatí pevnolinkovému za každú minútu 70 halierov. V opačnom smere zaplatí T-Com alebo iný operátor 3,40 v prípade Orangeu a T-Mobilu a 3,50 v prípade O2. Cieľom eurokomisie je dosiahnuť stav, kedy by boli prepojovacie poplatky medzi pevnými a mobilnými sieťami rovnaké v oboch smeroch. Aj v prípade poplatkov pri volaní z mobilu na pevný telefón vidieť pokles.

Vývoj prepojovacích poplatkov

Smer volania 2006 2007 2008 T-Mobile -> Orange 4,01 3,72 3,40 Orange -> T-Mobile 4,01 3,72 3,40 Orange -> O2 - 3,82 3,50 O2 -> Orange - 3,86/3,72* 3,40 T-Mobile -> O2 - 3,82 3,50 O2 -> T-Mobile - 3,72 3,40 mobil -> T-Com 0,815 0,76 0,69 T-Com -> mobil** 4,01 3,72/3,82 3,40/3,50

* Suma sa účtuje na mesačnej báze a podľa toho, koľko hovorov z O2 do Orangeu išlo. Hranicou, odkedy platí nižšia sadzba je je 100-tisíc minút.

** Vyššia suma je pri volaní z pevnej linky na mobily v sieti O2.

Poznámka: Operátor O2 reálne pôsobí na trhu až od minulého roka. Uvedené poplatky sú za minútu hovoru v korunách bez DPH, keďže ide o veľkoobchod.

Zdroj: Telekomunikačný úrad SR, Orange