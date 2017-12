Vodafonu rástli na rozvíjajúcich sa trhoch tržby

Britský mobilný operátor Vodafone Group evidoval v treťom finančnom štvrťroku končiacom v decembri nárast tržieb o 4,4 percenta na 9,2 miliardy libier.

31. jan 2008 o 13:20 SITA

LONDÝN. Britský mobilný operátor Vodafone Group evidoval v treťom finančnom štvrťroku končiacom v decembri nárast tržieb o 4,4 % na 9,2 mld. britských libier (GBP). Za dobré výsledky spoločnosť vďačí najmä 13,7-percentnému organickému rastu tržieb na rýchlo sa rozvíjajúcich sa trhoch vo východnej Európe, Blízkom východe, Afrike, Ázii a v Tichomorí. Celosvetové tržby spoločnosti z poskytovania mobilných služieb sa zvýšili až o 41,5 %.

Vodafone, ktorá má v súčasnosti viac ako 252,3 mil. klientov, uviedol, že k rastu tržieb prispeli aj akvizície v Indii a v Turecku. Analytici predpokladajú, že sa firme v tomto finančnom roku podarí dosiahnuť prevádzkový zisk v rozmedzí od 9,5 mld. do 9,9 mld. GBP pri tržbách od 34,5 do 35,1 mld. GBP. Tržby by však moli byť ešte vyššie vďaka kurzovým vplyvom.