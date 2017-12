Informácie o eure získate bezplatne aj cez mobil

Informácie o eure sa môže verejnosť dozvedieť na bezplatnej infolinke 0800 103 104. Číslo je jednotné pre siete T-Com, T-Mobile, Orange aj O2.

1. feb 2008 o 8:56 (sita, ik)

BRATISLAVA. Euro Info linka je súčasťou Euro Info Centra pri Úrade vlády Slovenskej republiky. Začala fungovať 1. januára tohto roku a bude až do polovice roku 2009. Informácie o mene možno nájsť aj na adrese www.euromena.sk. Na tlačovej besede o tom dnes informovali splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura Igor Barát a Ingrid Šrámková z Euro Info Centra. V rámci rokovaní sa podľa informácií SME dohodlo, že náklady na volania na linku 0800 103 104 budú znášať operátori, nie Úrad vlády.

Záujemcovia môžu telefonovať cez pracovné dni od 8:00 do 18:00. Mimo týchto hodín sa im ozve automatický systém s nahratými odpoveďami na najčastejšie kladené otázky. Od pondelka do piatka je telefonujúcim k dispozícií vždy šesť pracovníkov, ale v prípade potreby je Info Centrum schopné rozšíriť ich počet až na 10. Operátorov od augusta do decembra minulého roka školila Národná banka Slovenska a na konci absolvovali písomné testy.

Euro Info Centrum poskytuje informácie o Európskej únii od roku 2004 a mesačne sem volá 400 až 600 ľudí. O eure malo Centrum zatiaľ 57 telefonátov. "Od začiatku roka sa ľudia nezaujímajú o to, ako a kedy bude zavedené euro, ale volajú nám skôr malí a strední podnikatelia, účtovníčky a chcú špecifické informácie," povedala Ingrid Šrámková. Otázky sú podľa nej zatiaľ rôznorodé a občas kuriózne: Pán, ktorý má v Rakúsku založený účet sa pýtal, či a ako si môže peniaze z neho preniesť v igelitke cez hranice. Bola aj požiadavka vyložiť paragraf Generálneho zákona o eure. Šramková očakáva najväčší nápor na infolinku v období dvojitého obehu meny od 1. do 16. januára 2009.

V Centre pracuje od roku 2004 aj operátorka Katarína Karasová. Spolu s ostatnými kolegami sa momentálne striedajú aj ako lektori na výstave v Slovenskom národnom múzeu s názvom Euro, naša mena a návštevníkom odpovedajú na otázky o mene. Katarína Karasová hovorí, že niekedy rieši nezvyčajné úlohy: ,,Hokejový fanúšik sa ma pýtal, koľko zaplatí za vstupenku, keď pôjde v januári na hokej."