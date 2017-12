Počet pevných liniek sa už stabilizoval

Penetrácia pevných liniek na Slovensku dosiahla ku koncu minulého roka 21,7 percenta. Vyplýva to z údajov Telekomunikačného úradu, ktorý považuje stav za stabilizovaný.

31. jan 2008 o 12:52 SITA

BRATISLAVA. Penetrácia pevných liniek na Slovensku dosiahla ku koncu minulého roka 21,7 %. Vyplýva to z údajov Telekomunikačného úradu SR (TÚ). Podľa slov predsedu TÚ Branislava Máčaja je penetrácia pevných liniek stabilizovaná a v horizonte najbližších rokov v nej nepredpokladá výraznejšie zmeny. Ako Máčaj dodal, k 31. decembru minulého roka evidoval úrad 981 subjektov pôsobiacich na trhu telekomunikačných služieb, čo predstavuje medziročný nárast o 90 subjektov.

Šéf Telekomunikačného úradu avizoval na konferencii Telekomunikácie SR 2008 aj skutočnosť, že úrad po vykonaní predošlých kontrol v najbližšom čase chystá zmenu opatrenia týkajúceho sa prenositeľnosti čísla v pevných sieťach. K 31. októbru minulého roka preniesli operátori fixných sietí celkovo 91 tis. telefónnych čísel. Podľa údajov TÚ penetrácia širokopásmového internetu na Slovensku dosiahla k 31. decembru minulého roka 6,9 %, pričom tak medziročne narástla o 1,25 percentuálneho bodu. Štatistika pritom vychádza z metodiky stanovenej Európskou úniou.

Prenositeľnosť čísla v automatickom systéme medzi všetkými tromi mobilnými operátormi by podľa predsedu Telekomunikačného úradu SR Branislava Máčaja mala byť umožnená do konca prvého kvartálu, respektíve do polovice apríla. "Budeme veľmi tlačiť na to, aby sa dodržal tento termín, ktorý som tu načrtol," povedal Máčaj na konferencii, ktorú organizoval Institute for International Research. Kumulatívne bolo ku koncu minulého roka prenesených v mobilných sieťach 10 tis. telefónnych čísel. Máčaj na konferencii ďalej vyzval operátorov na zníženie poplatkov za ukončovanie hovorov v mobilných sieťach. Zdôvodnil to diskusiou na pôde európskych inštitúcií, kde bola kritizovaná asymetria medzi výškou poplatkov v mobilných a pevných sieťach. "Vítame, že tieto poplatky každoročne klesajú, pokles by však mohol byť aj vyšší," myslí si šéf TÚ.