Saleziáni pre mládež pripravili nový internetový portál

Saleziánska rodina na Slovensku pre mládež pripravila nový internetový portál ziwhat.sk. "Naši mladí sa tu môžu nadregionálne stretávať, informovať o živote svojich stredísk ...

31. jan 2008 o 11:01 SITA

BRATISLAVA 31. januára (SITA) - Saleziánska rodina na Slovensku pre mládež pripravila nový internetový portál ziwhat.sk . "Naši mladí sa tu môžu nadregionálne stretávať, informovať o živote svojich stredísk cez fotky, podeliť sa so svojimi myšlienkami cez blogy, zablahoželať si k narodeninám, porozprávať sa, ale predovšetkým sa spolupodieľať na sociálnych výzvach a konaní dobra – jednoducho fungovať ako v oratku – akurát na webe,“ vysvetlil v rozhovore pre agentúru SITA provinciálny radca zodpovedný za pastoráciu mládeže, salezián Viliam Riško.

Stránka je pokračovaním portálu celoslovenského stretnutia mladých Festa, ktoré bolo minulý rok v Poprade. "Zdá sa nám, že taká dobrá vec, aj keď s trochu pozmeneným cieľom, by sa nemala skončiť, ale pokračovať, prehĺbiť sa a rozšíriť aj mimo saleziánskych hraníc. Chceli by sme mladým ponúknuť možnosti na reálne stretávanie sa a konfrontáciu aj vo virtuálnom priestore,“ dodal Riško.

Moderný prístup k mladým si vyžiadala éra počítačov, v súčasnosti má pripojenie na internet množstvo ľudí. Ziwhat.sk ponúkne on line poradňu, informácie o stretnutí mládeže so Svätým Otcom v Sydney, správy zo stredísk, články so zaujímavosťami, ale aj formačným obsahom.

Nový web pre mladých ziwhat.sk spustila saleziánska rodina presne o polnoci 31. januára na sviatok Dona Bosca - zakladateľa saleziánov. Portál pripravili saleziáni, sestry saleziánky, spolupracovníci salezianov a združenia Domka, Laura, časopis AHA!, Štúdio AHA! a mladí dobrovoľníci z webtímu.