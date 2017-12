T-Mobile ponúka nové paušály s tisíckou víkendových minút

T-Mobile rozšíril svoju ponuku o paušály Vo veľkom. V promo akcii nových paušálov ponúka večerné volania za korunu a tisíc minút na víkendy.

31. jan 2008 o 11:36 Ivan Kahanec

T-Mobile rozšíril svoju ponuku o paušály Vo veľkom, ktoré sa zaradia do štandardnej ponuky. Tí, ktorí si aktivujú niektorý z paušálov Vo veľkom v promo akcii, získajú na každý mesiac viazanosti tisíc minút na volania v sieti T-Mobile počas víkendov.

Výhody promo akcie získajú tí klienti, ktorí si aktivujú niektorý z paušálov Vo veľkom medzi 1. februárom a 31. marcom 2008.

Klienti okrem toho aj po skončení promo akcie získajú niektoré výhody oproti ostatným typom paušálov. Jedným z nich je bezplatný presun voľných minút, ktoré klient v danom mesiaci neprevolá. Mimo akcie však klienti nezískajú tisíc minút na volania, ale len dvonásobok štandarndých minút. Teda v prípade Vo veľkom 100 to bude 200 minút na víkendy. Ďalším benefitom sú korunové volania v rámci siete T-Mobile počas pracovných dní medzi 19:00 a 7:00 a po prevolaní víkendových minút. T-Mobile účtuje hovory pri programoch Vo veľkom po sekundách až po prvej minúte. Odvoláva sa na to, že klienti týchto paušálov to nepocítia, keďže sú ich hovory vo veľkej väčšine dlhšie ako minútu.

Kto predsa prevolá všetky voľné minúty, bude za volania v silnej prevádzke volať za 6,90 koruny za minútu pri paušáloch 200 a 300. Pri dvoch nižších paušáloch je minútová sadzba 8,90 koruny za minútu. V slabej prevádzke bude platiť za každú minútu do cudzej siete 4,90 koruny.

Mesačné paušály Vo veľkom

Program Predplatené minúty do všetkých sietí Víkendové minúty do siete T-Mobile* Mesačný poplatok s akciovým mobilom Vo veľkom 100 100 1000/200 599 Sk Vo veľkom 200 200 1000/400 1 099 Sk bez akciového mobilu Vo veľkom 150 150 1000/300 599 Sk Vo veľkom 300 300 1000/600 1 099 Sk

Ceny v tabuľke sú s DPH. Kto si vezme mobilný telefón v akcii, musí sa zaviazať na dva roky. Kto si nevezme mobilný telefón v akcii, viazanosť má len ročnú.