Obloha vo februári: zatmenie Mesiaca

Blízkosť jari sa prejavuje aj zreteľným posunom hviezdnej oblohy a obmenou súhvezdí. Najlepšie to zbadáme na obrazci súhvezdia Orión. Kým nedávno sme naň museli čakať do pozdných nočných hodín, vo februári je už po zotmení na východe a do neskorého ...

31. jan 2008 o 0:00 Štefan Gajdoš

21. februára nastane zatmenie Mesiaca.(Zdroj: NASA)

Blízkosť jari sa prejavuje aj zreteľným posunom hviezdnej oblohy a obmenou súhvezdí. Najlepšie to zbadáme na obrazci súhvezdia Orión. Kým nedávno sme naň museli čakať do pozdných nočných hodín, vo februári je už po zotmení na východe a do neskorého večera sa premiestni nad juh. Nižšie ho nasleduje Veľký pes, ktorého spoznáme podľa jasného Síria. Na západnej strane oblohy večer ešte zbadáme Pegasa s Andromedou a Trojuholníkom. Pod obzor sa rýchlo ponárajú aj Ryby s Veľrybou, nasleduje ich Eridanus. Zo zenitu zostupuje Perzeus, nahrádza ho Povozník nadväzujúci na Býka, po nich vysoko kulminujú Blíženci, neskôr i Rak. Nad juh sa dostanú nenápadnejšie, a preto aj menej známe súhvezdia - Jednorožec a dlhá Hydra. V priebehu noci ich vystrieda Lev a s ním malý Pohár a Havran. Zenitom v tom čase už prešla časť Žirafy so susedným Rysom a o polnoci bude na rovnakom mieste dominovať obrazec Veľkej medvedice. V druhej polovici noci sa na východe zviditeľní Panna, vysoko začína stúpať Pastier, za ním idú Herkules a Severná koruna. Vlasy Bereniky sú na hviezdy chudobné, preto pod Veľkým vozom nikoho neupútajú, rovnako ako Malý lev. Naopak, Poľovné psy s dvomi hlavnými hviezdami svojho obrazca nájdeme ľahko. Nadránom lemujú severovýchodný až juhovýchodný obzor Labuť, Lýra, Hadonos, Had (Hlava hada) a Váhy. Nad severným obzorom vykrajujú svoj dlhý nočný oblúk Kasiopeja s Cefeom a začnú sa smelšie dvíhať. Na pozorovanie dvoch jasných planét nastáva vhodné obdobie, ostatné budú nízko na večernej alebo rannej oblohe. Merkúr sa v januári vynoril na západe po západe Slnka, odvtedy sa však presunie na rannú oblohu. Susedkou mu bude Venuša, ktorá prejde zo Strelca ku Kozorožcovi. Mars bude okrem rána takmer celonočným objektom. Bude červenooranžovo žiariť vo východnej časti Býka. Jupiter nájdeme pred východom Slnka nízko nad JV. Jasný Saturn uvidíme v súhvezdí Leva celú noc. Najvzdialenejšie dve planéty Urán aj Neptún budú blízko pri Slnku a teda nepozorovateľné. Z pekných úkazov možno spomenúť zoskupenie Venuše a Jupitera s Mesiacom ráno začiatkom februára. Mesiac bude jedným z dvoch hlavných aktérov pri dvoch zatmeniach: prstencové zatmenie Slnka sa odohrá 7. 2. na južnej pologuli, preto ho neuvidíme. Zato úplné zatmenie Mesiaca si o dva týždne budeme môcť v prípade dobrého počasia vychutnať zhruba tri hodiny po polnoci do rána. Najväčšia fáza úplného zatmenia nastane o 4:26 SEČ.