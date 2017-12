Aj biele krvinky vítajú pohyb

Výskum britských vedcov ukázal, že na pohyb reaguje dobre nielen celé telo, ale aj bunky bielych krviniek.

31. jan 2008 o 0:00 (der)

Oddychujete dlho a radi na gauči? Pozor na to, lebo opäť sa raz potvrdzuje staré dobré pravidlo: pohyb je život. Z rozsiahlej štúdie vedcov londýnskej King's College totiž vyplýva, že sedavý spôsob života a nedostatok fyzickej aktivity zvyšujú náchylnosť na choroby súvisiace s vysokým vekom. A nielen to. Nedostatok pohybu zvyšuje nielen riziko chorôb spojených so starnutím, ale súčasne preukázateľne zvyšuje aj riziko predčasnej smrti.

Dlhé teloméry znamenajú nádej

Lynn Cherkas s kolegami dospeli ku svojmu záveru preskúmaním genetického materiálu získaného z krvi viac ako 2400 dvojičiek. Zamerali sa zvlášť na dĺžku telomér bielych krviniek, čo sú opakujúce sa sekvencie DNA na konci chromozómov. Vedci sa o teloméroch domnievajú, že ich dĺžka predznamenáva aj dĺžku života, pretože sa vekom skracujú. Ich závery znejú: teloméry ľudí, ktorí cvičili najviac (v priemere 199 minút za týždeň) boli dlhšie ako teloméry tých, ktorí cvičili najmenej (za týždeň iba 16 minút a menej).

Podľa výskumníkov bol rozdiel v dĺžke telomérov medzi najviac a najmenej aktívnymi ľuďmi veľmi výrazný. Pohyboval sa až okolo 200 nukleotidov, čo sú chemické zlúčeniny tvoriace základ DNA a RNA.

Pri prerátaní na proces skracovania telomérov spolu so starnutím to zodpovedá rozdielu v biologickom veku až 10 rokov. Povedané inak, fyzicky aktívni ľudia môžu byť biologicky až o desať rokov mladší ako ich rovesníci - lenivci.

Čo rozhoduje

Ide iba o hypotézu, pretože výskum neprebiehal tak, aby vedci mohli tento predpoklad overiť. Veľmi významný vzťah medzi dĺžkou telomérov bielych krviniek a fyzickou aktivitou ľudí však možno považovať za preukázaný. Zostal zachovaný aj po započítaní faktorov ako index BMI (hmotnosť v porovnaní s výškou), fajčenie, socioekonomický status a fyzická aktivita v práci.

Podľa úvah vedcov môže byť za kratšie teloméry u nešportujúcich ľudí zodpovedný stres, zápaly a oxidatívny stres, pri ktorom kyslík poškodzuje bunky tela. Cvičenie naopak uvoľňuje napätie a znižuje stres.

Výskum potvrdil, že pravidelné cvičenie znižuje výskyt srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky typu 2, rakoviny, vysokého tlaku krvi, obezity a osteoporózy. Zvýšený výskyt týchto chorôb je zasa jednoznačne spojený s moderným spôsobom života, ktorý často prináša príliš veľa stresu a príliš málo pohybu.

Výskum, o ktorom informovalo internetové vydanie Scientific American, publikoval časopis Archives of Internal Medicine.