Čistá obloha na Černobyľom na Steame

30. jan 2008 o 15:14 Ján Kordoš

Ako sme vás už informovali, Clear Sky sa bude odohrávať pred pôvodným Stalkerom, konkrétne by to mal byť jeden rok. V tomto období nebudú všetky miesta plne prístupné a väčšinou sa budeme zaoberať konfliktami jednotlivých klanov stalkerov. To má tak – ani po jadrovom výbuchu nie je ľudská rasa ochotná ťahať za jeden povraz. Základným prvkom sa preto stáva ovládanie určitých oblastí, ktoré sa budú snažiť získať iné frakcie, vy budete taktiež útočiť na vybrané miesta, postupne napredujete smerom nahor po rebríčku vo svojom klane a všetko by to malo skončiť bitkou o mesto Limansk. Takže Clear Sky bude zameraný skôr viac na boj ako samotné skúmanie okolia. Uvidíme, či tým nespadne pôsobivá atmosféra pôvodného projektu príliš nízko.

Zdroj: PR