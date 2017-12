Čo má spoločné Sarah M.Gellar a American McGee?

30. jan 2008 o 15:12 Ján Kordoš

American McGee sa uviedol medzi hráčmi projektom Alice v roku 2000, odvtedy nás (nepríjemne) prekvapil otrastným Bad Day in LA. Teraz pracuje so svojim novým vývojárskym štúdiom Spicy Horse na ďalšom rozprávkovom projekte American McGee´s Grimm. O klasickú rozprávku však rozhodne nepôjde, už teraz sme zvedaví, akými depresívnymi výjavmi to na nás bude McGee hrať. A ešte na záver: pchať svoje meno do každej svojej hry si žiada riadnu dávku odvahy – a možno má niekto privysoké ego.