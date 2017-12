Tento rok sa možno dočkáme štvrtého operátora

Po príchode tretieho mobilného operátora možno príde aj štvrtý. O voľné frekvencie prejavila záujem firma, ktorá už pôsobí v Česku. Penta to vraj nie je.

BRATISLAVA. Výberové konanie na štvrtého mobilného operátora vyhlási Telekomunikačný úrad (TÚ) pravdepodobne do konca marca tohto roka. Na konferencii Telekomunikácie SR 2008 to povedal predseda úradu Branislav Máčaj. Víťaz tendra by mal získať možnosť poskytovať služby v pásme 870-876/915-921 MHz.

Nový operátor sa podľa názoru predsedu TÚ však pravdepodobne zameria na poskytovanie mobilných dátových služieb. Ako Máčaj dodal, nemôže vylúčiť ani záujem o poskytovanie hlasových mobilných služieb, pričom všetko bude záležať aj od zvolenej technológie, ktorú operátor využije.

Ponúkané frekvenčné pásmo je určené pre mobilné služby v celej škále od hlasu až po internet, pričom víťaz tendra môže priamo konkurovať existujúcim poskytovateľom telekomunikačných mobilných služieb na trhu. "Predpokladám, že výberového konania sa zúčastnia aj iní hráči na trhu," dodal na konferencii Máčaj s tým, že ak tender nevyhrá niektorý z nich, Slovensko štvrtého operátora mať môže.

Podľa Máčaja sa už o poskytovanie služieb v tomto pásme vlani zaujímal jeden investor, úrad je však povinný zo zákona vyhlásiť na tieto frekvencie výberové konanie. Meno záujemcu Máčaj neuviedol, povedal však, že ide o finančného investora, ktorý je aktívny v oblasti telekomunikácií v podobnej oblasti aj v Českej republike.

Tam pôsobí finančná skupina Penta, ktorá prevádzkuje prostredníctvom spoločnosti MobilKom telekomunikačného operátora U:fon. Ako však pre agentúru SITA uviedol hovorca Penty Martin Danko, spoločnosť sa na Slovensku o licenciu na štvrtého mobilného operátora uchádzať nebude.

Účasť v tendri zatiaľ zvažuje spoločnosť T-Mobile. Všetci však čakajú na zverejnenie definitívnych podmienok. "Svoju účasť v tendri zatiaľ zvažujeme a bližšie sa budeme vedieť vyjadriť až po zverejnení podmienok," povedal pre TASR hovorca T-Mobile Andrej Gargulák.

Orange si podľa hovorcu Petra Tótha počká na vypísanie tendra Telekomunikačným úradom. "Po oboznámení sa s definitívnymi podmienkami sa rozhodneme," doplnil. Situáciu pozorne sleduje aj tretí slovenský operátor O2. "Čakáme na ďalšie konkrétne kroky Telekomunikačného úradu," povedal hovorca O2 René Parák.