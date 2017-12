České vysoké školy elektronický podpis na prihlášky e-mailom nepotrebujú

Vysoké školy v Českej republike nepotrebujú elektronický podpis na to, aby mohli od študentov prijímať prihlášky na štúdium prostredníctvom e-mailu. Minister školstva Ján Mikolaj zvažuje alternatívu zabezpečiť každému slovenskému maturantovi elektronický

29. jan 2008 o 19:11 TASR

Bratislava. podpis, čo pri približne 50.000 maturantov vychádza na 50 miliónov ročne. Náklady by chcel uhradiť z eurofondov.

"Som presvedčený, že tie ceny pôjdu postupne dole. Dôležité je to, aby sme celý tento proces dokázali naštartovať, uviesť do praxe. Štát v rámci svojich projektov na to možno použije prostriedky Európskej únie. To nezávisí len od nás, súvisí to aj s niektorými našimi zákonmi ohľadne osvedčovania a uznávania dokladov, na tom robíme už niekoľko rokov, tak ťažko povedať, či by to mohlo byť už budúci akademický rok," uviedol pre TASR Mikolaj.

Hoci niektoré vysoké školy už majú v ponuke aj túto službu, využíva ju len do 30 percent uchádzačov, väčšina z nich sa však ešte poistí aj klasickou poštou. Česká Masarykova univerzita (MU) dospela už do štádia, že prijíma prihlášky výhradne elektronicky.

"Využívame to už päť rokov a minulý rok sme sa rozhodli už neprijímať papierové prihlášky, pretože to využili len štyri percentá uchádzačov," objasnila dôvody hovorkyňa MU Tereza Fojtová. Doplnila, že v prihláške nepotrebujú elektronický podpis, pretože odoslaním každý študent dostane svoje jedinečné identifikačné číslo a heslo. Zatiaľ nevie o tom, že by projekt elektronického podpisu v školstve rozbiehali v Čechách.

Podľa Fojtovej študenti nemajú dôvod uvádzať nesprávne údaje, pretože niektoré sa kontrolujú už počas prijímačiek a diplomy a ocenenia pri zápise. Ich sfalšovanie by automaticky znamenalo vylúčenie z univerzity.

Dlhšiu dobu využíva elektronickú prihlášku aj sedem fakúlt Žilinskej univerzity v Žilne a tri zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity (STU). Obe univerzity si vyvinuli vlastný softvér. "Bolo by to významným krokom, pretože by umožnil naozaj efektívne využívať akademické informačné systémy v zmysle podávania elektronickej prihlášky priamo z hociktorého kúska sveta a tým by veľmi zjednodušil prijímacie konania na vysokých školách," uviedol rektor STU Vladimír Báleš na margo zámeru ministra Mikolaja. Dodal, že STU by to nespôsobilo komplikácie, pretože majú akademický informačný systém zaevidovaný.

Stredné školy na Slovensku, ktoré kontrolujú údaje na prihláškach, však zatiaľ nemajú dôvod vlastniť elektronický podpis. Niektoré sa obávajú, či by to neznamenalo zdvojenie "overovacích" prác, Asociácia riaditeľov súkromných škôl by to však uvítala.

"Keď to môžu robiť podniky, tak to zvládneme aj my a žiaci s tým vedia narábať. Keby bolo zaručené, že sa to nedá zneužiť, tak sme za. Všetko, čo učiteľov odbremení, je pozitívne," povedala výkonná riaditeľka asociácie Viera Grohová.

Systém elektronického podpisu by mal byť prepojený s centrálnym registrom študentov vysokých škôl, ktorý už funguje, a pripravovaným registrom študentov stredných a základných škôl. Ten chce ministerstvo spustiť po schválení školského zákona.

km ed