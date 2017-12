Command & Conquer: Tiberium - vojna znovu začína

Známe herné série majú svoje meno vytesané zlatými písmenami v žánri, v ktorom sa presadili, získali si fanúšikov, ktorí počúvajú na úspešné meno a neváhajú investovať naslepo do nového „dielu“.

29. jan 2008 o 21:49 Ján Kordoš

Nech sa to vezme ako chce, série Command & Conquer je braná ako čisto strategická záležitosť. Real-time stratégia, ktorá nevsádza príliš na zložité taktické manévre a prepracované plánovanie či strategické návrhy podporovania jednotiek v tyle zásobovacími vozmi. Jednoducho RTS starého štýlu, ktorá nám svojim tretím dielom vyrazila dych. V dobrom. Ono totiž Tiberium Wars neváhalo ani chvíľu a neprinieslo nič špeciálne nové. Oplatilo sa, pretože vylepšení toho a toho sme už mali dosť, zábava novinkám však často chýbala.

Už niekoľko rokov pracuje EA Los Angeles na novom projekte Tiberium zo sveta Command & Conquer, avšak rozhodli sa spraviť krok smerom do neznáma. Netvrdíme, že vpred alebo vzad, aj keď sa po nie príliš podarenom Renegade (staršia akcia z tohto sveta, ktorá hoci zlá nebola, až tak veľmi zas nevynikala) by sme mohli skôr veštiť neúspech. Vezmi to ale čert, chlapíci a dievčatá z LA sa snažia trochu oživiť svoje portfólio, tak prečo sa nepozrieť na ich nové bejby, ktoré prednedávnom predstavili svetu, hoci na ňom pracujú už niečo vyše dvoch rokov?

Nebudeme sa vyhovárať, ale zápletka a vlastne celý svet Command & Conquer je jednoducho zaujímavý. Máme tu dobrákov z GDI, zloduchov z NODu a do toho sa v poslednom diely priplietli do rany aj mimozemšťania Scrin, ktorí pre zmenu nemajú radi nikoho. Oblasti zamorené tiberiom sú pre všetkých lukratívne, hoci najviac obdarené zóny sú aj najviac postihnuté a bežný človek si tu rajskú dovolenku neužije. Jedným z vojakov, ktorí bojovali v červenej oblasti Stredozemného mora, bol aj Ricardo Vega. Hlavná úloha zatlačiť Scrinov sa napokon vydarila, avšak myseľ tohto ostrieľaného člena špeciálnej jednotky bola plná prelievania krvi a utrpenia blízkych. Po menších roztržkách medzi GDI a NODom sa však znovu rozpúta vojna proti Scrinom a náš hrdina si musí na seba vziať uniformu R.A.I.D. (čiže nejakej extra drsnej špeciálnej jednotky), aby to dal všetko do poriadku.

Tiberium bude obsahovať mnoho odkazov zaujímavých pre fanúšikov, pre ktorých bude svet vytvorený z perspektívy vlastného pohľadu určite známejší, než pre nováčika. Narážky, známe budovy, známe jednotky, známe zóny, známy priebeh bojov. Na to všetko sme sa doteraz pozerali z výšky, no teraz sa prenesieme priamo na bojisko. Aby to však nebola iba zúfalo akčná hra, rozhodli sa vývojári pritvrdiť, takže výsledok zaváňa taktickým Ghost Recon: Advanced Warfighter. Náš hrdina, Ricardo Vega, totiž nie je len obyčajným panákom na bojisku, velí vlastnej jednotke a podľa toho sa tým pádom musí aj správať.

Okrem toho, že musí byť platnou postavou priamo v boji (k čomu mu dopomôže napríklad špeciálna puška GD10 a niekoľko ďalších blbiniek – o tom však nižšie), nesmie zabúdať ani na to, že sa ostatní spoliehajú na vaše príkazy. Celkovo tak budeme mať pod palcom až štyri jednotky, ktorým môžeme zadávať jednotlivo príkazy. Systém komandovania je jednoduchý: priamo v boji označíte miesto kurzorom a program už sám vyhodnotí, či máte na mysli útok alebo presun na nové pozície. Lenže priamo z bojiska sa niekedy ťažko odhaduje strategická výhodnosť daného postupu, a preto nás čaká novinka číslo dva: Battle Control Uplink. V skratke sa dá táto featura popísať ako mapa, ktorá interaktívne zobrazuje danú oblasť a vidíte na nej, čo sa práve kde deje a podľa toho navrhnete ďalší postup priamo z tohto moderného prostredia.

Netreba dodávať, že sa tým dostáva do hrania plánovanie pokročilých operácií. Je príliš jednoduché hrnúť sa smerom vpred a dúfať, že sa to nejako predsa vykosí a prevalcujete protivníka. Stane sa tak málokedy. Nielenže budeme čeliť niekoľkonásobnej presile, ono protivník nebude mať IQ protišmykovej dlažby. Ak vybehnete do otvoreného prostredia bez vzájomného krytia, má vás protivník na muške ako papierové ruže na strelnici – a verte, nepriateľ bude sakramentsky presný. Takže nasleduje plánovanie – ty sa presuň tam, ty ho zatiaľ kry, ty choď touto cestičkou a podobne. Je to možno jednoduchý prvok, ktorý z akčného titulu brutálnu simuláciu nespraví, avšak o to sa tvorcovia ani nesnažia. Nechcú dať hráčom len ďalšiu, milión plus štyridsiatu piatu, akčnú hru, v ktorej máte prst na spúšti, ale sa snažia ponúknuť bonusový zážitok. Navyše je vložením týchto jednoduchých prvkov, že sa prevažne nezaujímajú pre mainstream, ale sa snažia dať hrateľnosť hodnú aj pre zarytých hráčov. A ono tímové akcie majú vždy ten správny náboj, pri ktorom sa cítite akoby na bojisku a nie ako osamelý hrdina zachraňujúci svet.

Dôležitá bude preto umelá inteligencia, ktorá by mala rozmýšľať tímovo – to však počúvame príliš často a pokým to nedostaneme do ruky, budeme sa radšej tváriť skepticky, aj keď možno zbytočne. Omnoho viac nás potešil napríklad multiplayer, ktorý je vytvorený vcelku zaujímavo. Nie ste len radovým pešiakom, na ktorého vykrikuje skúsenejší hráč príkazy – každý z vás dostane do ruky nejaký tím a ten riadite. Viacerí hráči na mape, viacero tímov a bojujete tak, že hoci strieľate na bojisku sami za seba, zároveň ovládate a komandujete „botov“! Zaujímavé? Rozhodne! Ale v prvom rade nás bude musieť umelá inteligencia vlastných jednotiek skutočne poslúchať, pretože inak pôjde o riadne fiasko.

Keďže sú členovia R.A.I.D. tímu tí najdrsnejší a operujú čo najbližšie k nepriateľovi, majú k dispozícií aj tú najlepšiu výbavu. Okrem špeciálneho brnenia, ktoré vás spraví imúnnym voči nepríjemnému tiberiu, vyfasujete aj jet-pack. Strategické výhody toho rýchleho prenášadla netreba príliš vysvetľovať a ak si spomeniete na šialenú akciu Giants: Citizen Kabuto, určite si túto hračku veľmi rýchlo obľúbite. Vyletíte do vzduchu, prekvapíte súpera, ukryjete sa za inú prekážku. Alebo obrovskými akoby skokmi prekonávate dlhé vzdialenosti, keď sa snažíte uniknúť z dosahu nepriateľa. Možností mnoho a veľmi sa na to tešíme. Potom tu je zbraň GD10, ktorú sme už spomenuli vyššie: dala by sa popísať ako hybrid obsahujúci viacero módov streľby, takže nemusíte zo sebou vláčiť niekoľko zbraní, ale si jednoducho zvolíte, či chcete použiť sniperku alebo odpáliť raketu či sa trochu pozabávať s automatom budúcnosti.

Tiberium nás rozhodne prekvapilo a hoci sa to nezdá, má pomerne veľké ambície. Navyše pobeží na Unreal engine tretej generácie, takže okrem detailných textúr sa môžeme tešiť na všetky tie ospevované moderné efekty. Bolo by to však zbytočné, keby to nevyzeralo tak, ako to vyzerať má. Sci-fi prostredie musí jednoducho vyzerať svojsky, amatérske kulisy nás neprekvapia. A tohto sa taktiež nebojíme. Vývojárom totiž s architektúrou pomáha známy hollywoodsky profík Steve Burg, ktorý má za sebou viacero hitov – a nehovorte nám, že vás druhý Terminátor ale Matrix nedostali svojou vizuálnou podobou. Práve za tou stál Steve Burg, takže strach, že by to nevyzeralo „ako naozaj“, rozhodne nemáme.

Tešíme sa. Tiberium nebude len obyčajnou akciou, ťažiacou zo známeho mena. Strategické prvky a ovládanie ostatných členov bude zaujímavé vždy. Do vydania, ktoré je naplánované na záver tohto roku, sa toho dá stihnúť ešte hojne a my veríme, že napokon tvorcovia z EA LA všetko stihnú. Vytvoriť obrovský svet, v ktorom budete voľne plniť úlohy, si totiž žiada ohromné množstvo času. Svet Command & Conquer si totiž poriadnu akčnú hru určite zaslúži. Tiberium sa objaví v rovnakom termíne pre PC, Xbox 360 a Playstation 3.