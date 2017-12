Autor Skrz.sk: Google ma pozná lepšie ako priatelia

Keď cestovateľ Ľudo Jambrich podnikal svoje prvé výpravy po juhovýchodnej Ázii, južnej Amerike či Číne, mal problém zohnať o nich dostatok informácií. V roku 1998 preto založil stránku pre cestovateľov.

Stránka skrz.sk bola spočiatku bola len katalógom odkazov, postupne začali pribúdať Jamb­richove fotografie z ciest a články. Cestovanie ho neuživilo a tak v roku 1999 začali so spoločníkom vyvíjať stránku s online rezervačným systémom dovoleniek a pobytov. „Problém bol, že sme na trh prišli príliš skoro, ja som ešte nemal dosť skúseností a môj kolega si vymyslel aplikáciu, ktorá bola, ako to ja hovorím, technologická onánia,“ hovorí Jambrich o prvom neúspešnom pokuse. Vo firme znova zostal znova sám a fungovala vďaka spolupráci s Žilinskou univerzitou.

Dobrá kúpa

K stránke skrz.sk Jambrich neskôr pridal aj web pre lyžiarov yeti.sk, ktorý ako stratový kúpil od cestovnej kancelárie Limba. Ďalšou lacnou kúpou bola značka ski.sk. Investícia sa vyplatila, v súčasnosti projekt predáva nórskej spoločnosti Skiinfo, ktorá ho začlení do celoeurópskeho portálu so snehovým spravodajstvom. „Ponuka investora je pre mňa príležitosť, ako sa zbaviť časti povinností a investovať do ostatných vecí,“ hovorí Jambrich.

Veľký brat

Podľa Jambricha bude pokračovať presun služieb z cestovných kancelárií na web, obáva sa však príchodu veľkých konsolidátorov obsahu. „Je otázka krátkeho času, kedy lokálne portály Google prevalcuje, lebo jeho služby sú vo všetkých smeroch lepšie. Tam, kde sa dnes bije Zoznam s Azetom, bude dominovať Google,“ predpovedá

„Google ma už dnes pozná možno oveľa viac ako moji priatelia,“ hovorí Jambrich. a vyratúva, čo všetko o ňom Google vie: pozná obsah dokumentov, elektronickej pošty, návyky, návštevnosť serverov. „Tie znalosti, ktoré sa u Google skoncentrujú, sú obrovské, takže on by už teraz dokázal do veľkej miery preosiať ľudí a vybrať partnerov na projekty.“ Jambricha to však neznepokojuje: „Jednoducho to akceptujem.“