Virtuálni operátori sa na Slovensku zatiaľ nepresadili

Virtuálni mobilní operátori, ktorí ponúkajú telekomunikačné mobilné služby pod vlastnou značkou využívajúc sieť existujúcich operátorov, sa na Slovensku zatiaľ nepresadili.

30. jan 2008 o 12:25 SITA

BRATISLAVA. Ako povedal vedúci regulačného oddelenia Orange Slovensko Marek Chovanec, Orange ako najväčší operátor rokoval so všetkými záujemcami, nikto z nich však nepredložil relevantnú ponuku, na základe ktorej by existoval predpoklad dohody. Podľa Chovanca má trh prirodzenú kapacitu, a tá zatiaľ nevytvára priestor na fungovanie takýchto služieb na Slovensku, pričom dodal, že zatiaľ neexistuje ani relevantná referenčná ponuka, ktorá by dávala rokovaniam formálny podklad. Chovanec to uviedol na konferencii Telekomunikácie SR 2008, ktorú organizuje Institute for International Research.

Riaditeľ odboru technickej regulácie Telekomunikačného úradu SR Kamil Mikulášek potvrdil, že v tomto smere sa ani na regulátora neobrátil žiadny záujemca s požiadavkou pomoci pri rokovaniach s tradičnými mobilnými operátormi. "Nevylučujem, že sa možno vyvinie situácia v prospech fungovania virtuálnych operátorov aj na Slovensku, a to aj bez nejakej regulácie," povedal ďalej k téme Chovanec. Ako však dodal, podľa jeho informácií sa ani iní mobilní operátori nedohodli so žiadnym zo záujemcov o prevádzkovanie konceptu mobilného virtuálneho operátora.

Jedným zo záujemcov o prevádzku virtuálneho operátora nielen na slovenskom trhu je investičná skupina Penta. Tá v novembri minulého roka ohlásila štart poskytovania virtuálnych mobilných služieb v prvom polroku 2008 v Poľsku prostredníctvom spoločnosti Mobile Entertainment Company (MEC). Ako v novembri informoval agentúru SITA PR špecialista Penta Investments Peter Húska, MEC podpísala dohodu s poľským operátorom Polska Telefonia Cyfrowa (PTC). Húska vtedy upresnil, že štart virtuálneho mobilného operátora na Slovensku zrejme v tomto roku nebude.

Ako ďalej na konferencii uviedol generálny riaditeľ Telefónica O2 Slovakia Juraj Šedivý, O2 sa pravdepodobne koncom tohto roka vyjadrí k možnosti spoločnosti realizovať sa aj vo fixných sieťach. Dodal, že O2 má načrtnuté možné scenáre prípadného vstupu na trh fixných sietí, či už výstavbou vlastnej siete, alebo prostredníctvom prenájmu už vybudovaných sietí. Čo sa týka prevádzky mobilnej siete chce O2 podľa Šedivého do septembra tohto roku dosiahnuť 75-percentný podiel zákazníkov O2 využívajúcich vlastnú sieť, pričom zvyšná časť bude aj naďalej fungovať v rámci národného roamingu, ktorý O2 v súčasnosti využíva.