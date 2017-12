Príprava na euro zaťažuje kapacity firiem v oblasti IT

Príprava prechodu na novú spoločnú euro menu už dnes v niektorých prípadoch takmer naplno vyťažuje IT firmy, ktoré pracujú na zmenách informačných systémov.

29. jan 2008 o 10:50 SITA

BRATISLAVA 29. januára (SITA) - Rozsiahlymi zmenami prechádzajú predovšetkým finančné inštitúcie ako banky či poisťovne.

Nedostatok kapacít v oblasti IT preto môžu pocítiť klienti z iných odvetví priemyslu. Pre agentúru SITA to uviedla softvérová spoločnosť Aston ITM. Podobný zvýšený dopyt spoločnosť očakáva aj v prípade špecializovaných spoločností z oblasti IT poradenstva.

V súvislosti s potrebnou prípravou na plánované zavedenie eura v budúcom roku si niektoré firmy zaisťujú služby či kapacity softvérových spoločností už v súčasnosti. "Spoločnosti, ktoré dlhodobo pôsobia ako partneri bánk či poisťovní majú v súčasnosti v mnohých prípadoch takmer vyťažené svoje kapacity,“ uviedol business development manager Aston ITM Marian Mayer. Prechod na euro sa podľa neho dotkne aj iných špecializovaných spoločností, najmä konzultantských firiem. "Ich služby bude finančný sektor potrebovať ešte skôr, ako nastúpia samotní IT špecialisti. Informačné systémy totiž musia pred samotnými modifikáciami prejsť rozsiahlymi auditmi. Prostredníctvom nich konzultanti určia predovšetkým dôležitosť a prioritu systémových zmien, až potom príde na rad ich samotná realizácia," dodal M. Mayer.

