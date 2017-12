Úrad: Televízie blokujú digitalizáciu

Podľa Telekomunikačného úradu majú televízie neprimerané požiadavky, lebo sa obávajú straty svojho postavenia na trhu.

28. jan 2008 o 22:37 ČTK

Bratislava. Telekomunikačný úrad dnes obvinil štyri televízne stanice, že sa snažia zablokovať proces digitalizácie vysielania. Podľa hovorcu úradu Romana Vavra majú televízia Markíza, Joj, Slovenská televízia (STV) a TA3 neprimerané požiadavky, lebo sa vraj obávajú straty svojho postavenia na trhu.

"Analógoví vysielatelia stále trvajú na svojich neúmerných požiadavkách, ktorých akceptácia by znamenala odsunutie celého procesu digitalizácie do stratena," tvrdil v tlačovej správe hovorca Telekomunikačného úradu Roman Vavro. Reakciu televízií ČTK zisťuje.

Prvú celoplošnú sieť digitálnych frekvencií, na ktorej by mali vysielať oba programy Slovenskej televízie, Markíza, Joj a TA3, majú podľa doterajších informácií spustiť do konca roku 2010. Na digitálne vysielanie Slovensko musí prejsť nielen preto, že analógové frekvenčné spektrum je vyčerpané. Európska komisia tiež odporúča, aby sa zmeny udiali do roku 2012.

Podľa Vavra chcú televízne stanice však určovať, kde a kedy bude štát spúšťať digitálne vysielanie, aké podmienky má štát stanoviť vo výberovom konaní na poskytovateľa digitálnej siete, kto má byť členom výberovej komisie. To úrad považuje za protizákonné a neprijateľné. Televízie k neprimeraným požiadavkám zrejme vedie obava zo straty doterajšieho postavenia na mediálnom a reklamnom trhu, dodal.

Úrad kritizoval aj verejnoprávnu STV, ktorá sa v otázke digitalizácie vraj postavila na stranu súkromných vysielateľov.

Digitálne vysielanie bude zrejme najväčšou zmenou od začiatku televízneho vysielania v polovici minulého storočia. Postupne má priniesť až niekoľko desiatok bezplatne šírených programov. Diváci si však budú musieť zaobstarať špeciálnu anténu, takzvaný set-top box, alebo kúpiť drahší televízor so zabudovaným tunerom.