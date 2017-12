SP uzatvorila rámcovú zmluvu na kúpu tonerov do 150 miliónov

Sociálna poisťovňa (SP) uzatvorila so spoločnosťou Datalan, a.s. rámcovú zmluvu na dodávku tonerov, farbiacich pások a atramentových náplní do celkovej sumy 150 mil. Sk bez dane z pridanej hodnoty.

28. jan 2008 o 16:05 (sita)

Ako agentúru SITA informovala riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou SP Lýdia Výborná, ide o štvorročnú zmluvu pre celú SP vrátane 38 pobočiek a detašovaných pracovísk. "Museli sme pristúpiť k tomuto kroku preto, lebo platnosť všetkých rámcových zmlúv zanikla 31. decembra 2007," uviedla Výborná. Uzatvorená rámcová zmluva podľa nej stanovuje jednotkové ceny za tonery a ich jednotlivé nákupy bude poisťovňa realizovať v závislosti od objemu ich spotreby. "Z dôvodu, že presne stanoviť objem potreby tonerov za štyri roky nie je možné, zvolila poisťovňa rámcovú zmluvu, kde definovala maximálny objem finančných prostriedkov, ktoré sa na nákup tonerov využijú," informovala Výborná. Ako dodala, snahou SP bude racionalizovať jednotlivé procesy a čo najefektívnejšie riadiť spotrebu tonerov, aby sa čo najviac znížili predpokladané náklady poisťovne. Spoločnosť Datalan, a. s., pôsobí na slovenskom IT trhu od roku 1990. Ide o poskytovateľa komplexných IT služieb v oblasti softvérových riešení, softvérového vývoja, infokomunikačných riešení, outsourcingu IT a taktiež konzultácií v oblasti ICT. V apríli 2007 firma Datalan sfúzovala so spoločnosťou Ability Development SK.