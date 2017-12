O2 doteraz manuálne preniesla 111 čísel, žiadosť podalo vyše tisíc

28. jan 2008 o 11:41 Ivan Kahanec

Hoci zatiaľ automatizovaný prenos telefónnych čísel nefunguje, tretí mobilný operátor O2 už manuálne preniesol 111 telefónnych čísel. Prenos čísla znamená, že klient môže zmeniť mobilného operátora bez toho, aby sa mu zmenilo telefónne číslo, a to vrátane predvoľby. To znamená, že telefónne číslo 0905 123 456 nemusí byť číslo v sieti Orange, ako napovedá predvoľba, ale môže byť v sieti T-Mobile či O2. Pri volaní na toto číslo je klient upozornený na volanie do inej siete.

Záujem o prenesenie čísla k O2 je však väčší, ako 111. "K 25. januáru evidujeme spolu 1302 predbežných žiadostí o prenesenie čísla," povedal hovorca O2 René Parák. Z tohto počtu je 676 v riešení, čo znamená, že žiadosť čaká na vyjadrenie iného operátora alebo samotného klienta. (Viac o priebehu prenášania čísel.)

počet predbežné žiadosti 1302 v riešení smerom k O2 676 smerom od O2 5 prenesené čísla 111

Pre porovnanie, po niečo vyše roku fungovania prenositeľnosti čísel medzi Orangeom a T-Mobilom preniesli operátori spolu asi 6-tisíc čísel. Dá sa očakávať, že prenos čísla k O2 by bol viac využívaný, ak by bol plne automatizovaný a ak by bola táto služba podporená reklamnou kampaňou. Brzdiť prenos čísel môže aj fakt, že klienti musia pri odchode od Orangeu zaplatiť 1190 korún a pri odchode od T-Mobilu 595 korún. O2 za túto službu nepožaduje žiaden poplatok.

Prenositeľnosť čísel medzi mobilnými operátormi funguje od 29. mája 2006 a túto službu musí poskytovať každý mobilný operátor na Slovensku.