Nokia možno bude musieť vrátiť 58 miliónov eur Nemecku

Nokia vytvorila vo svojom závode v Bochume menej pracovných miest ako sa zaviazala a tým porušila podmienky pre čerpanie investičných stimulov.

27. jan 2008 o 19:27 TASR

Frankfurt nad Mohanom 27. januára (TASR) - V rokoch 2002 až 2005 fínsky koncern vytvoril vo svojom nemeckom závode o 200 až 400 trvalých pracovných miest menej ako stanovovali podmienky. Potvrdil to hovorca ministerstva hospodárstva spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Joachim Neuser pre agentúru AP.

Neuser uviedol, že ministerstvo uvažuje o právnych opatreniach vyplývajúcich z nedodržania podmienok čerpania stimulov. Prostriedky vo výške 58 miliónov EUR, v prepočte 1,9 miliardy SKK, ktoré dostala Nokia, boli podľa Neusera viazané na vytvorenie 2 860 trvalých pracovných miest.

Podľa článku v časopise Focus prokuratúra v Bochume skúma, či začne konanie týkajúce sa neoprávneného čerpania subvencií. Okrem toho aj spolkové ministerstvo pre vedu a výskum skúma, či Nokia dodržala podmienky čerpania podpory pre výskum a rozvoj. Nokia na podporu v tejto oblasti celkovo dostala 10 miliónov EUR.

Zamestnancov bochumského závodu podporil aj prezident Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso. "Chápem obavy zamestnancov a ubezpečujem ich o našej solidarite," citoval Barrosa Bild am Sonntag. "Pomôžeme tam, kde bude treba, napríklad pri rekvalifikácii." Barroso tiež zdôraznil, že plánované premiestnenie výroby z Nemecka do Rumunska nebolo podporené peniazmi z Bruselu. "Rozpočet Európskej únie nepodporuje premiestnenia výroby. Toto sťahovanie od nás nedostane žiadnu podporu."

Nokia v polovici januára oznámila, že zastaví výrobu koncových mobilných zariadení v Nemecku a do polovice roka 2008 zatvorí závod v Bochume. Fínsky koncern chce premiestniť produkciu do európskych závodov, kde je výroba lacnejšia, predovšetkým do Rumunska a Maďarska.

Informovala o tom agentúra AP.