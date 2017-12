Obedná pauza: delfínia olympiáda

28. jan 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Dolphin Olympics 2 je jedna z tých hier, ktorých partička zaberie len dve minútky, no ktoré vás nútia dať si ešte "aspoň jednu" a prekonať seba samého v počte dosiahnutých bodov. Tie dostávate za akrobatické kreácie, ktoré vyvádzate so svojím delfínom. Chvíľu potrvá, kým sa ich naučíte najefektívnejšie kombinovať, je ich totiž úctyhodné množstvo. Rozhodne ale stojí zato "ponoriť" sa do hry.

Ovládanie:

Šípka hore slúži na akceleráciu, šípka dole na rolovanie, šípkami doprava a doľava meníte vo vode smer a nad hladinou robíte premety. Tu je ešte niekoľko typov: