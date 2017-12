V Lučenci budú vyučovať počítačovú grafiku

Nový študijný odbor, grafik digitálnych médií, chce v novom školskom roku 2008/2009 otvoriť Stredné odborné učilište (SOU) stavebné v Lučenci. Absolventi sa uplatnia najmä v televíznych štúdiách či videoreklame, alebo aj ako tvorcovia webových stránok.

24. jan 2008 o 21:47 TASR

Lučenec 24. januára (TASR) - TASR to povedal riaditeľ školy Pavol Salai.

"Škola sa novým odborom prispôsobuje požiadavkám trhu," uviedol Salai. Reaguje tak na čoraz väčší nárast reklamy na trhu, nové médiá a, samozrejme, internet. Televízie, reklamné agentúry a internetové spoločnosti potrebujú dnes práve takýchto ľudí.

Absolvent tohto odboru by mal zvládnuť napríklad základy výroby digitálnych médií, prevádzkovú a ostatnú technologickú dokumentáciu textových, zvukových a obrazových podkladov, videosekvencií a animácií. Mal by sa naučiť ovládať typografiu, spracovanie textov a ilustrácií, naučiť sa spájať textové, obrazové a zvukové sekvencie. Absolvent by mal tiež vedieť koncipovať a upravovať stránky v sieťových a komunikačných systémoch, upravovať multimediálne produkty a hodnotiť a riadiť kvalitu digitálnych médií.

Podľa Salaia tento odbor zriadili v Banskobystrickom kraji už vlani na SOU spojovom v Banskej Bystrici. V Lučenci by mali prijať od septembra 2008 prvých 30 žiakov. Doba prípravy je štyri roky, ukončenie odboru je maturitnou skúškou.