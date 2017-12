Blízko Zeme preletí planétka

Budúci pondelok večer sa k Zemi priblíži pravdepodobne až polkilometrová planétka.

25. jan 2008 o 20:37

Budúci pondelok večer, teda 28. januára, sa k Zemi priblíži pravdepodobne až polkilometrová planétka. Urobí tak počas svojej pravidelnej púte okolo Slnka.

Do roku 2027 k nám teleso podobného typu z našej slnečnej sústavy bližšie nebude.

Ide o planétku 2007 TU24, objavenú 11. októbra 2007. Podľa odhadov môže byť veľká až vyše pol kilometra. Na základe jej jasu a predpokladu o tom, ako jej povrch odráža slnečné svetlo, pozorovatelia udávajú 150- až 610-metrov.

Okolo Zeme v spomenutý deň preletí o 21.33 nášho času. Jej vzdialenosť od našej planéty bude 537,5-tisíca kilometrov. To je zhruba poldruhanásobok priemernej vzdialenosti Mesiaca.

Pozorovať ju budeme môcť aj pomerne malými ďalekohľadmi, aké používajú bežní milovníci tajomstiev nočnej oblohy. Hranicou viditeľnosti by mal byť priemer objektívu 7,6-centimetra.

Planétka bude približne päťdesiatkrát menej jasná ako najmenej svietivé hviezdy viditeľné ešte voľným okom.

Podľa odborníkov z Laboratória pre prúdový pohon (Jet Propulsion Laboratory, JPL) pri NASA a Kalifornskom technologickom inštitúte v Pasadene v predpovedateľnej budúcnosti nehrozí, že by sa 2007 TU24 zrazila so Zemou.

„Bude to najtesnejšie priblíženie známej planétky tejto veľkosti alebo väčšej do roku 2027. No pri poldruhanásobku vzdialenosti Mesiaca sa nemáme prečo znepokojovať. Naopak, Matka Príroda nám poskytne skvelú príležitosť na pozorovanie," uviedol astronóm Donald Yeomans, ktorý v JPL vedie Program pozorovania telies približujúcich sa k Zemi, bežne označovaný ako Kozmická hliadka.

Celkový počet takto veľkých telies v slnečnej sústave, približujúcich sa k Zemi, vedci udávajú na 7-tisíc.

V tomto čísle sú zarátané už objavené, ako aj neobjavené telesá. Niektorý z ich zástupcov by mal okolo Zeme preletieť podobne blízko v priemere asi raz za päť rokov. Členovia tejto skupiny objektov by sa mali zrážať so Zemou asi raz za 37-tisíc rokov.

Počas priblíženia budú 2007 TU24 sledovať obrovské rádioteleskopy v kalifornskom Goldstone (s pohyblivou anténou) a portorickom Arecibu (s nepohyblivou anténou). Vyšlú k planétke radarové signály. Z odrazov bádatelia určia jej tvar a následne sa pokúsia vytvoriť trojrozmerný model tohto vesmírneho telesa.