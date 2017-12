Hovory z letu spoplatnia

Traja pasažieri lietadla spoločnosti Alitalia môžu ísť na tri mesiace do väzenia. Lebo v lietadle telefonovali. Konkurenčné aerolinky ponúkajú podobnú možnosť ako novú službu.

25. jan 2008 o 0:00 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Hoci čoskoro bude používanie mobilného telefónu v lietadlách bežné, trom pasažierom talianskej leteckej spoločnosti Alitalia za to hrozí väzenie. Aj napriek niekoľkým výzvam kapitána totiž neprerušili svoje telefonické hovory a znemožnili tým odlet lietadla. Rádiové vysielanie mobilných telefónov rušilo navigačné prístroje lietadla, a preto kapitán zrušil štart, píše taliansky spravodajský server masterviaggi.it.

Po prerušení štartu vstúpili na palubu policajti a zatkli troch telefonujúcich pasažierov, ktorých identifikovala posádka lietadla. Sú obvinení z porušenia bezpečnostných nariadení a hrozí im trest až tri mesiace za mrežami. Lietadlo nakoniec z milánskeho letiska odštartovalo s poldruhahodinovým meškaním.

Čas, keď bude telefonovanie z paluby lietadiel len zakazované, ale pomaly končí.

Najprv od Francúzov

Používanie mobilného telefónu počas letu je v súčasnosti možné na niektorých európskych letoch francúzskych aerolínií Air France. Spoločnosť spustila službu pred Vianocami na lietadlách typu Airbus A318. Cestujúci zatiaľ nemôžu telefonovať, ale len posielať a prijímať SMS správy a e-maily. Telefonovanie z lietadla Air France plánuje povoliť v druhom polroku tohto roku.

Ďalšie služby by mali prísť čoskoro

Medzi nízkonákladovými aerolíniami budú medzi prvými nórske Norwegian Air Shuttle a zrejme aj írske Ryanair, ktoré o spustení služby hovorili už pred rokom. Popri esemeskovaní a e-mailovaní umožnia nórske aerolínie svojim cestujúcim aj prezeranie internetových stránok, prístup k elektronickému bankovníctvu či informáciám, ktoré sa týkajú cestovania. V Austrálii testujú používanie mobilov v lietadlách aerolínie Quantas.

Nič nie je zadarmo

Za používanie mobilu v lietadle sa bude platiť viac, ako je bežné cena. Napríklad cestujúci s Air France zaplatia toľko, ako keby uskutočňovali roamingový hovor z Francúzska. Ryanair taktiež neskrývali vyššie poplatky za používanie mobilu v lietadle oproti štandardným poplatkom za služby.

Trom cestujúcim z Milána by nepomohlo ani to, keby Alitalia umožňovala používanie mobilu počas letu. Letecké spoločnosti a dodávatelia systémov pre lietadlá totiž nepredpokladajú, že by bolo možné používať mobil aj počas štartu a pristávania.

Napríklad systém od OnAir, ktorý využíva Air France, sa zapína až vo výške tri kilometre nad morom. Dovtedy je používanie mobilného telefónu, ako aj akéhokoľvek iného elektronického prístroja, zakázané.