Experiment Zeta

Pred polstoročím britské noviny oznámili, že v ich krajine sa narodilo Slnko, a že to je triumf porovnateľný s úspechom sovietskeho Sputniku. Išlo o experiment Zeta, ktorý prebehol v Harwellu a pri ktorom vedci v trojmetrovom hliníkovom prstenci dosiahli

24. jan 2008 o 0:00

a krátko udržali teplotu plazmy 5 miliónov stupňov Celzia, čo je tretina teploty v strede Slnka. Pri zrode zariadenia s prstencovým výbojom stál fyzik austrálskeho pôvodu Peter Thoneman. Reakcia zrodila veľké množstvo neutrónov, ktoré mohli mať termojadrový pôvod. To by znamenalo overenie nového postupu získavania energie s využitím termojadrovej fúzie, ktorá udržiava pri živote hviezdy.

Tlač písala s obrovským nadšením o lacnej, čistej a prakticky nevyčerpateľnej energii z mora, lebo základným palivom pre fúziu je voda a lítium. Teoreticky totiž možno získať fúziou jednej batérie z laptopu a vane, zaplnenej do polovice vodou, rovnaké množstvo energie ako spálením 40 ton uhlia.

Bol tu jeden "drobný" problém. Harwellské neutróny nemuseli vzniknúť fúziou, ale iným procesom. Lenže správy o fúzii už prenikli na verejnosť. Neoprávnený optimizmus ešte posilnil riaditeľ Harwellu John Cockroft, ktorý na tlačovej konferencii vyhlásil, že neutróny sú s 90-percentnou istotou termojadrové. Nepomohol ani triezvo formulovaný článok vo vedeckom časopise Nature z 25. januára 1958, ktorý presne pred päťdesiatimi rokmi zhrnul výsledky fúznych experimentov v Británii a v USA. Optimistický záver o uskutočnení jadrovej fúzie z poctivej vedeckej štúdie nevyplýval.

Po overení experimentu sa ukázalo, že skutočne nešlo o termojadrové neutróny, nadšenie bolo teda predčasné. Napriek tomu dnes nespomíname Zetu ako vedeckú prehru. Naopak, na svoje časy bol experiment veľmi pokrokový, technicky náročný a poskytol veľa námetov na pochopenie plazmovej fúzie. Časom sa najmä vďaka Harwellu ukázalo, že myšlienka získavania lacnej a bezpečnej energie nemusí byť vôbec stratená. Veci dospeli tak ďaleko, že Európska únia spolu s USA, Ruskom, Indiou, Čínou a ďalšími krajinami začala výstavbu Medzinárodného termojadrového experimentálneho reaktora (ITER) v juhofrancúzskom Cadarache. Cieľom projektu, náklady ktorého majú dosiahnuť desať miliárd eur, je overiť možnosť výstavby fúznej elektrárne. S prípadným využitím fúzie sa neráta pred rokom 2030, a veľa skeptikov predpovedá, že to nebude možné nikdy. Uvidíme. V každom prípade by bolo vynikajúce, ak by raz francúzska tlač oznámila, že v jej krajine sa narodilo Slnko. (ač)