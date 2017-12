Najočakávanejšie akčné hry 2008

Žáner akčných titulov je natoľko rozsiahly, že by sa z prvého zoznamu titulov, ktoré stoja za spomenutie, určite zamotala hlava každému.

23. jan 2008 o 18:28 Ján Kordoš

Je ich jednoducho mnoho, neskutočné množstvo, pričom opomenúť jeden kúsok by bola škoda, pretože by nás to mohlo škrieť. Akčný žáner jednoducho patrí medzi najobľúbenejší a nikto na tom nič nezmení. Keď sme volili 15 najperspektívnejších akčných hier, museli sme hneď niekoľko vypustiť, pretože zosmoliť dvadsiatku hier by bolo príliš náročné z časového hľadiska a ono pretĺkať sa článkom o 30 tisíc znakoch tiež nie je snom bežného čitateľa.

Lenže pri akčných tituloch sa nedá len tak vynechať 20 hier, ktoré možno zamávajú hodnoteniami privysoko. Preto si tohtoročné akčné hviezdy skutočne len predstavíme, ku každému kúsku utrúsime vetu dve, aby sme príliš nezdržovali a dostalo sa na úplne každého. Pre niekoho alibistický krok, no všetky podrobnosti sa dozviete o drvivej väčšine hier z nášho novinkového servisu, prípadne z predstavení či preview. Poďme teda na to – 32 kandidátov netrpezlivo čaká.

Age of Conan: Hyborian Adventures

PC, Xbox 360 – máj 2008



Dead Space

PC, Xbox 360, PS3 – 2008



Resident Evil 5

Xbox 360, PS3 – zima 2008

Zombík sem, zombík tam. Známa zombie série sa preslávila všade vo svete, jej kvality sú dobre známe, takže nový diel vznikajúci na next-gen konzoly nikoho neprekvapí. Oficiálne piaty diel prinesie okrem skutočne podmanivej grafiky aj skutočne vrchovatú porciu strachu. Zatiaľ sa síce presne nevie, kam hru tvorcovia umiestnili, môžeme len hádať a tipovať Afriku, kde znovu prepukne šialenstvo a obrovský dopyt po mozgoch nášmu hrdinovi z prvého dielu, Chrisovi Redfieldovi, pripraví nejednu nepríjemnú situáciu. Davy ľudí vrhajúce sa do skutočne nechutných jatiek vyzerajú nádherne, to sa musí nechať, niektoré momentky a záblesky prezentované vo videu naháňajú strach a ani sme to nehrali. Otázna zostáva samotná hrateľnosť. Vyzerá to výborne, len nech to príde ešte v tento rok.

Alone in the Dark

PC, Xbox 360, PS3 – máj 2008



Mortal Kombat 8

Xbox 360, PS3 – TBA

Dobre, je to možno trochu alibistické, ale Mortal Kombat bol kedysi vynikajúcim kúskom a hoci ťaží z mena svojich známych predchodcov a pokračovanie už nie sú ako kedysi, stále sa akoby nostalgicky tešíme na pokračovanie. Osmička by mala byť skutočne next-gen pokrmom, takže si len pripomenieme, že 3D arény budú skutočne 3D, detailní bojovníci robia tie najbrutálnejšie kombá a podobne. Hra zatiaľ síce stopercentne potvrdená nebola, ale...

Tekken 6

PS3 – leto 2008



SoulCalibur 4

Xbox 360, PS3 – jeseň 2008



Rainbow Six Vegas 2

PC, Xbox 360, PS3 – marec 2008



Kane & Lynch 2

PC, Xbox 360, PS3 – 2008

Prvý diel kontroverznej akcie, v ktorej ide len a len o zabíjanie a neutíchajúcu akciu so zápornými charaktermi v hlavných úlohách, sa dočká pokračovania. Vedeli sme to, Eidos sa teší, pretože sa hra veľmi dobre predáva, ale to je tak všetko, čo zatiaľ vieme.

Grand Theft Auto 4

Xbox 360, PS3 – jar 2008, ale môže sa meniť



Ghostbusters

PC, PS2, Xbox 360, PS3, DS, Wii – jeseň 2008

Krotitelia duchov sa vracajú a rozhodne to nebude len tak pre nič za nič. Technológia pokročila natoľko, aby sme si mohli vychutnať neoficiálny tretí diel filmu ako hru! Fanúšikovia filmu jasajú, pretože chytanie duchov bude síce akčné, ale celé to má atmosféru filmov aj vďaka zapojeniu sa hlavných protagonistov do tohto projektu. Podivné prízraky len tak voľne po uliciach lietať nemôžu, preto nastupuje neohrozená partia hrdinov. Nebude to nič sofistikované, ale prečo nie?

Mafia II

PC, Xbox 360, PS3 – 2008



Hei$t

PC, Xbox 360, PS3 – leto 2008



Saint´s Row 2

Xbox 360, PS3 – jeseň 2008



L.A. Noire

PS3 – 2008

Každý máme svoju srdcovku, v ktorú dúfame, že sa v tento rok objaví. Noir detektívka L.A. Noire je jedným z našich tajných želaní. Predvojnové obdobie snímané v depresívnych farbách (možno to bude znieť šialene, ale my chceme čiernobielu hru!) spraví z LA to najkrajšie miesto pre naše duše. Klasickí detektívi v plášťoch neustále fajčiaci jednu cigaretu od druhej, zradné ženy, bary ponúkajúce jeden pohárik za druhým a konšpirácia siahajúca poriadne vysoko, takže tá vyšetrenie tej jednej vraždy nebude brnkačka. Možno to nebude hit pre bežnú verejnosť, ale toto je náš čierny kôň sezóny.

Mercenaries 2: World in Flames

PC, PS2, Xbox 360, PS3 – jar 2008



Alan Wake

PC, Xbox 360 – 2008



Devil May Cry 4

PC, Xbox 360, PS3 – február



Elveon

PC, Xbox 360 – 2008



Total Overdose 2

PC, PS2, Xbox 360 – jeseň 2008

Jednotka nás dostala svojim šialeným tempom, vtipom a podmanivou hrateľnosťou. Je to jednoducho sympatická akcia parodujúca Desperada a podobné chuťovky s Banderasom. Nedá sa povedať, že by hra vyzerala úžasne alebo používala originálne princípy (niečo na štýl GTA v mexickom prostredí). Ono to je jednoducho „iba“ chytľavé a vydržíte pri tom presedieť dlhé hodiny. A to sa predsa ráta. Veríme, že pokračovanie v tom nepoľaví.

Lost

PC, Xbox 360, PS3 – február 2008



Metal Gear Solid 4

PS3 – jar 2008



The Bourne Conspiracy

Xbox 360, PS3 – leto 2008



Splinter Cell: Conviction

PC, Xbox 360 – jar 2008



Ninja Gaiden 2

Xbox 360 – marec 2008



Hydrophobia

Xbox 360, PS3 – jeseň 2008

Potápajúca sa loď, na ktorej sa nachádzajú teroristi. A vy v hlavnej úlohe slečny, ktorá neznáša vodu a musí sa z tohto pekla dostať. Najlepšie živá. Neustály pochod vpred z potápajúcej sa lodi vám ponúkne nielen logické problémy, ale si istotne všimnete aj prepracovaný fyzikálny model vody, takže niektoré predmety klesajú ku dnu, na iné sa môžete vyškriabať, niektoré vám zatarasia cestu či vás môžu zraniť, iné využijete k svojej obrane. Minimálne zaujímavá myšlienka na hru.

Tomb Raider: Underworld

PC, PS2, Xbox 360, PS3, Wii – zima 2008



Indiana Jones

Xbox 360, PS3 – máj 2008



Army of Two

Xbox 360, PS3 – jar 2008



Sillent Hill 5

Xbox 360, PS3 – 2008



Just Cause 2

PC, Xbox 360, PS3 – jeseň 2008

Rico Rodriguez sa vracia. Prvý diel mal hodnotenia od mierne nadpriemerných po nadšené, ale pokračovanie si zaslúži. Obrovský tropický ostrov, mnoho frakcií, takmer nekonečná voľnosť, bláznivé nápady v podobe zachytávania sa špeciálnym hákom za vozidlá alebo poletuchy, či rýchle a arkádové prestrelky. Pokračovanie sa pokúsi obmedziť nudnú vatu okolo na minimum, takže sa nebudete niekedy cítiť na ostrove ako stratení. Hrateľnosť nadovšetko a tú mohol prvý diel rozdávať hrsťami, pokračovanie zrejme opačným smerom nevykročí.