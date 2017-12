K Rýchlemu internetu môžete získať minúty na volania zadarmo

T-Mobile ponúka klientom, ktorí si kúpia službu Rýchly internet, bezplatné volania mimo špičky. Pre bežných klientov je to 500 minút, pre členov Premium Gold a Profesional Clubu dvetisíc.

23. jan 2008 o 11:33 Ivan Kahanec

T-Mobile ponúka klientom, ktorí si kúpia službu Rýchly internet, bezplatné volania mimo špičky. Akcia platí pre tých, ktorí si službu aktivujú od 23. januára do 31. marca a bezplatné minúty získa každý mesiac počas dvoch rokov viazanosti. Minúty navyše môže klient využívať ešte pred prevolaním predplatených minút.

Bežní klienti získajú v rámci akcie každý mesiac 500 minút na volania do siete T-Mobile. Tieto minúty môžu míňať len v čase slabej prevádzky, teda od 18:00 do 8:00 cez pracovné dni a celý deň počas víkendov a sviatkov. Klienti, ktorí sú členmi Premium Gold Clubu a Professional Clubu získajú na tieto volania dvetisíc minút. To, či je klient členom niektorého z týchto klubov, zistí na infolinke operátora 12345.

volania do siete pracovný deň

8:00 - 18:00 pracovný deň

18:00 - 8:00 víkendy a sviatky T-Mobile predplatené minúty bezplatné minúty navyše bezplatné minúty navyše Orange, O2, T-Com predplatené minúty predplatené minúty predplatené minúty

Akciová ponuka platí pri aktivácii služby Rýchly internet a podpise Zmluvy o pripojení s viazanosťou na 24/36 mesiacov, a to pri súčasnom využívaní mesačného programu 55Viac/Relax 60/Podnikateľ 90 alebo vyššieho s viazanosťou na 12, resp. 24 mesiacov.